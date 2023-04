„Sport am Sonntag“ mit Segeln, Judo, Fußball und Golf

Am 9. April ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 9. April 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Segeln: Lara Vadlau und Lukas Mähr live im Studio

Die Regatten vor Palma als erster Test für Olympia 2024.

Judo: Aaron Fara und Yvonne Snir-Bönisch live zu Gast

Die Erfolgsserie von Österreichs Judo-Team geht weiter.

Fußball: Sarah Zadrazil und Laura Wienroither im Gespräch

Die ÖFB-Damen über das Allzeit-Hoch in der FIFA-Weltrangliste und die Testspiele gegen Belgien und Tschechien.

Golf: Sepp Straka beim Masters in Augusta

Beim ersten Major des Jahres spielt die Weltelite des Golf-Sports um das berühmte grüne Jackett.

