April-Programm im Cinema Paradiso Baden

Film-Highlights und Live-Veranstaltungen mit Konzerten und einer Lesung

St. Pölten (OTS/NLK) - Im April kommen im Cinema Paradiso Baden zu besonderen Filmen zwei Mal die Regisseurinnen für Filmgespräche ins Kino: Evelyne Faye am 11. April zu ihrem Dokumentarfilm „Lass mich fliegen“ über den Alltag und die Träume von Menschen mit Down-Syndrom sowie Katharina Mückstein am 13. April zu ihrer Doku „Feminism WTF“, in der sie hinterfragt, warum der Kampf für Geschlechtergerechtigkeit zwar erfolgreich, aber immer noch notwendig ist. Dazwischen, am 12. April, lädt „Cinema Opera“ zu Frederick Ashtons Ballett „Cinderella“ mit der Musik von Sergei Prokofjew in einer Neuinszenierung des Royal Ballet von Charles Perraults Aschenputtel-Geschichte.

An den Montag-Nachmittagen werden im „Film-Café“ wieder Kaffee, Kuchen und zusätzlich die Streifen „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ (17. April) und „Griechenland“ (24. April) serviert. „Film, Wein + Genuss“ wiederum kombiniert am 26. April „Das reinste Vergnügen“ mit regionalen Schmankerln aus Möllersdorf und Weinen aus Gumpodskirchen. Das „Babykino“ präsentiert in diesem Monat für Filmliebhaber und -liebhaberinnen mit Kleinstkindern bei freiem Eintritt „Sterne unter der Stadt“ (25. April), der „Wunschkino-Film“ heißt in diesem Monat „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ mit Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Kirsten Dunst u. a. (30. April).

Weitere Film-Highlights neben „Griechenland“ mit Thomas Stipsits, Erwin Steinhauer, Mona Seefried u. a. und der australischen Komödie „Das reinste Vergnügen“ sind „Im Taxi mit Madeleine“ mit Line Renaud und Dany Boon, Andreas Schmieds Komödie „Hals über Kopf“ mit Otto Jaus etc., Darren Aronofskys „The Whale“ mit Brendan Fraser in der Hauptrolle, Frauke Finsterwalders „Sisi und Ich“ mit Sandra Hüller und Susanne Wolff, „Air“ mit Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman und Viola Davis sowie „Der Super Mario Bros. Film“.

Die Konzert-Veranstaltungen starten am 20. April mit einem Doppel-Konzert zwischen Indie, Folk und Pop von Oskar Haag und Sophia Blenda. Am 27. April verschmelzen Diknu Schneeberger und das Christian Bakanic Quartett Gypsy-Swing, Tango, Volksmusik und Balkan-Klänge. Vor dem Film „Sisi und Ich“ liest zudem Gudrun Velisek am 16. April aus Kaiserin Elisabeths Tagebuch in Gedichtform, begleitet wird die Schauspielerin von Johann Turek am Klavier.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse