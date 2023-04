ZUKUNFT KINDER – Parlamentarische Bürger:innen-Initiative für eine selbstbestimmte Familienplanung

Für das Recht der Frau, ihre Eizellen zur Vorsorge einfrieren zu lassen, und für das Recht alleinstehender Frauen, sich mit Hilfe künstlicher Befruchtung ihren Kinderwunsch zu erfüllen

Klagenfurt/Wien/Wels (OTS) -



Pressekonferenz "Bürger:innen-Initiative "Zukunft Kinder" – Für eine

selbstbestimmte Familienplanung



Frauen in Österreich ist es nicht erlaubt, ohne medizinische

Indikation ihre Eizellen zur Vorsorge einfrieren zu lassen. Und

alleinstehenden Frauen ist es in Österreich nicht erlaubt, sich mit

Hilfe künstlicher Befruchtung ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Die

Initiator:innen fordern eine Anpassung des

Fortpflanzungsmedizingesetzes an die geänderten Lebensrealitäten, um

Frauen eine selbstbestimmte Familienplanung zu ermöglichen.



Ihre Gesprächspartner:innen: Die Initiatorinnen der

Parlamentarischen Bürger:inneninitiative, MMag. Sabrina KROBATH und

Mag. Marlene KASTNER, die Obfrau des Kinderwunschvereines "Die

Fruchtbar" Wien, MMag. Christina FADLER, Univ.-Prof. Dr. Gernot

TEWS, Reproduktionsmediziner in Wels und Mitinitiator des IVF-Fonds,

Priv.Doz. DDr. Michael FEICHTINGER, Institut für Kinderwunsch, Wien.



Datum: 14.4.2023, 11:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Management Club Eingang Kärntner Durchgang, ggü. Loos-Bar

Kärntner Straße 8, 1010 Wien



Url: http://www.zukunft-kinder.at



Rückfragen & Kontakt:

MMag. Sabrina Krobath, T +43 664 75146416 E-Mail info @ zukunft-kinder.at

Initiatorin und Obfrau des Fördervereines "Zukunft Kinder", Klagenfurt a. W.