Klares Bekenntnis zur Regionalität - nicht nur zu Ostern: HOFER setzt auf Eier zu 100 % aus Österreich

Sattledt (OTS) - Für einen Oster-Einkauf mit gutem Gewissen: Bei HOFER können sich Kundinnen und Kunden darauf verlassen, dass Frischeier und Ostereier aus Österreich kommen. Die Eigenmarken FairHOF und „Zurück zum Ursprung“ gehen dabei noch einen weiteren Schritt für mehr Tierwohl.

Zu keiner anderen Jahreszeit sind Eier so begehrt wie zu Ostern. Aber: Nicht nur das Auge isst mit - sondern immer mehr das gute Gewissen. Daher sollte man beim Eierkauf ein Augenmerk darauf legen, woher die Produkte stammen. Österreichs Landwirtschaft gehört zu den besten der Welt und sorgt mit ihrer reichen Arten- und Sortenvielfalt für den Erhalt der Natur. Darum setzt HOFER mit seinen „Liebensmitteln“ ein klares Zeichen und bekennt sich zu Regionalität und regionalen Produzenten. Dies gilt daher genauso bei den Eiern: So kommen sämtliche Frischeier bereits seit über 10 Jahren zu 100 % aus Österreich. Wer für das anstehende Osterwochenende noch Besorgungen machen will, kann dies mit gutem Gewissen bei HOFER erledigen: Denn die Österreich-Garantie gilt nicht nur bei den Frischeiern, sondern auch bei den Ostereiern.

Mit seinem Tierwohlprogramm FairHOF sowie seiner BIO- und Nachhaltigkeitseigenmarke „Zurück zum Ursprung“ geht der Diskonter noch einen Schritt weiter: Hier werden nur noch Freilandeier angeboten. Die beiden HOFER Eigenmarken erfüllen bereits seit Jahren alle Standards, die über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinausgehen, und haben in diesem Bereich bereits erfolgreiche Pionierarbeit, zum Wohle der Tiere, geleistet. Für die Tiere bedeutet dies verbesserte Lebens- und Haltungsbedingungen, die unter anderem mehr Platz im Stall und gentechnikfreies Futter beinhalten. Im Rahmen der Initiativen „Bruderhahn“ bei FairHOF und „Bruderwohl“ bei „Zurück zum Ursprung“ werden auch die männlichen Küken aufgezogen. Diesen Mehraufwand für die erhöhten Umwelt- und Tierschutzauflagen entlohnt HOFER mit entsprechenden Aufschlägen, die direkt an die Partnerinnen und Partnern gehen.

Produktinformationen im Überblick

• Zurück zum Ursprung BIO-Ostereier gefärbt, 6 Stück, um 3,69 Euro per Packung - Oster-Aktionspreis am 07.04. und 08.04 um 2,49 Euro per Packung

• Zurück zum Ursprung BIO-Freilandeier, Gewichtsklasse M/L, 10 Stück, um 4,29 Euro per Packung

• FairHOF Tierwohl-Eier, Gewichtsklasse M/L 10 Stück, um 3,39 Euro per Packung

• Freilandostereier pastell, Gewichtsklasse M, 6 Stück, um 2,89 Euro per Packung

• Gefärbte Ostereier, aus Bodenhaltung, Gewichtsklasse M, 10 Stück um 3,49 Euro per Packung

Über HOFER

