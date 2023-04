Huddle01 wirbt 2,8 Millionen Dollar unter der Führung von Hivemind ein, um das erste dezentrale Kommunikationsnetzwerk aufzubauen

New York (ots/PRNewswire) - Huddle01, ein in den USA und Indien ansässiges Unternehmen, das das weltweit erste dezentralisierte Echtzeit-Kommunikationsnetzwerk (dRTC) aufbaut, gab heute bekannt, dass es in einer Seed-Runde unter der Leitung von Hivemind, der führenden Investmentfirma für digitale Anlagen, 2,8 Mio. US-Dollar eingeworben hat, womit sich die Gesamtsumme des Unternehmens bis heute auf 4,5 Mio. US-Dollar erhöht hat. An dieser Runde beteiligten sich Fonds wie Superscrypt, M31 Capital, Protocol Labs, East Ventures, Longhash Ventures, Good News Ventures und namhafte Angel-Investoren wie Balaji Srinivasan, Stani Kulechov, Dan Romero und Juan Benet.

„Huddle01 steht an der Spitze der Video- und Audiokommunikationsbranche und nutzt Blockchain-Technologie, um Kommunikation schneller, billiger und zugänglicher denn je zu machen. Wir sind begeistert, Teil eines Projekts zu sein, das das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, zu revolutionieren, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Huddle01 auf dem Weg hin zu dieser Vision", so Lee Smallwood, Managing Partner bei Hivemind.

Huddle01 verfolgt einen dreigleisigen Ansatz, um die Audio- und Videokommunikation effizienter, zuverlässiger und sicherer zu machen. Dazu gehören eine Videokonferenz-Plattform, eine A/V-Infrastruktur und ein dRTC-Netzwerk. Auf der Plattform haben bereits mehr als 1 Millionen Minuten an Meetings stattgefunden. Die Infrastruktur (Entwickler-SDKs) verfügt über mehr als 100 Projekte, die auf ihr aufbauen. Und das dRTC-Netzwerk beseitigt die Notwendigkeit zentralisierter Server für die Echtzeit-Kommunikation.

„Dezentralisierung sollte ein Schieberegler sein und kein Schalter. Mit seinem ‚Demand first'-Ansatz plant Huddle01, eine ausreichende Nachfrage nach seiner Infrastruktur zu schaffen, um sicherzustellen, dass es bei der Einführung des Netzwerks mit Anreizen zu einem selbsttragenden und selbstfahrenden Unternehmen wird und im Vergleich zu zentralisierten etablierten Unternehmen bessere Leistung, mehr Datenschutz und günstigere Kosten bietet", sagt Ayush Ranjan, Mitbegründer und CEO von Huddle01.

Mit seiner neuen Finanzierungsrunde plant Huddle01, sein Ökosystem auszubauen, um Tausende von Apps zu unterstützen und sein Netzwerk von Nodes zu starten, um die Kommunikation im großem Maßstab zu erleichtern und sie mit Huddle01-Token zu belohnen. Darüber hinaus wird Huddle01 Zuschussprogramme einführen, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, bahnbrechende Anwendungen auf der Infrastruktur von Huddle01 aufzubauen und ihr globales Netzwerk zu erweitern. Huddle01 wird auch stark in die Bereiche Social, Gaming, Metaverse und Video-Commerce vorstoßen, um eine Bottom-up-Akzeptanz zu ermöglichen.

„Wir brauchen ein selbstsouveränes, dezentralisiertes Echtzeit-Kommunikationsnetz mit Anreizmechanismus. Um dies zu erreichen, müssen wir von der Client-Server-Architektur zur kryptoökonomischen Node-to-Node-Architektur übergehen", sagt Susmit, Mitbegründer und CTO von Huddle01.

Die fortlaufenden technologischen Entwicklungen im Bereich AR&VR in Verbindung mit den nativen digitalen Gewohnheiten dieser Generation haben neue und fortschrittliche Kommunikationswege ermöglicht. Huddle01 glaubt, dass die dezentralisierte Echtzeit-Kommunikation nicht nur die Leistung deutlich steigern, Kosten senken und die Sicherheit der Interaktion erhöhen kann, sondern auch die zentrale Kommunikationsinfrastruktur in Schlüsselbereichen wie Live-Video-Handel, Social, Gaming, Bildung und Metaverse stören kann.

Huddle01, das Geistesprodukt von Ayush Ranjan und Susmit Lavania, wurde beim Hackathon ETHGlobal 2020 mit der Vision gegründet, Echtzeit-Kommunikation durch die Nutzung von Blockchain und Krypto-Ökonomie offen, sicher und grenzenlos zu machen. Huddle01 verfügt über eine eigene Videokonferenz-Plattform wie Zoom, die Krypto-Primitives verwendet und auf der mittlerweile mehr als 1 Millionen Minuten an Meetings stattgefunden haben. Die Infrastruktur (Entwickler-SDKs) verfügt über mehr als 100 Projekte, die auf ihr aufbauen, in Kategorien wie Social, DAO-Tooling, Bildung und Metaverse. Mehrere Web3-Anwendungen haben die modularen Huddle01-SDKs als ihre Videokommunikationsschicht integriert. Das dRTC-Netzwerk wird bis Q4 2023 gestartet und wird die Abhängigkeit von zentralisierten Servern für Echtzeit-Videokommunikation eliminieren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.huddle01.com.

Hivemind Capital Partners („Hivemind") ist ein Krypto-orientiertes Investmentunternehmen, das sich Blockchain-Technologien, Krypto-Unternehmen und dem Ökosystem digitaler Vermögenswerte widmet. Hivemind nutzt einen konvergierenden Multi-Strategy-Ansatz, um Start-to-End-Kapitallösungen für Unternehmer zu schaffen, und bietet die branchenführende Infrastruktur zur Institutionalisierung von Krypto-Investments.

