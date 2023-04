Exilarte und G. Schirmer veröffentlichen verfolgte und verbotene Musikwerke des 20. Jahrhunderts

Eine zukunftsträchtige Kooperation des Exilarte Zentrum der mdw mit dem G. Schirmer Verlag ermöglicht die Veröffentlichung von mehr als 400 Kompositionen im Holocaust verfolgter Komponisten.

Wien (OTS) - Seit 2006 hat sich das Exilarte Zentrum für verfolgte Musik der Erforschung, Bewahrung und Präsentation der musikalischen Werke jener Künstler_innen verschrieben, die von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Seit 2016 ist es als Forschungszentrum Teil der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, nun ist Exilarte mit einer neuen Kooperation ein weiterer erfolgreicher Schritt gelungen: Der renommierte amerikanische Musikverlag G. Schirmer konnte als Verleger für die von Exilarte redigierten Werke gewonnen werden: Mehr als 400 musikalische Werke aus dem Exilarte Archiv können hier bereits für eine Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden, darunter rund 300 Lieder, 100 Kammermusikwerke, 50 Orchesterwerke sowie Filmmusiken.

Dr. Robert Thompson, Präsident von G. Schirmer: „Die Arbeit des Exilarte Zentrums ist von großer Bedeutung. Sie stellt sicher, dass Musikerinnen und Musiker, die während des Zweiten Weltkriegs zum Schweigen gebracht wurden, nicht vergessen werden, dass ihr Vermächtnis wiederhergestellt wird und ihre Kompositionen in Aufführungen und Aufnahmen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Durch unsere Partnerschaft ist es möglich, die Mission des Exilarte Zentrums zu unterstützen und weiter auszubauen, um die Erforschung und Verbreitung von Musik, die durch das NS-Regime verboten wurde, zu gewährleisten.“

Prof. Gerold Gruber, Gründer und Leiter von Exilarte: „Die Nazis wollten eine Welt, in der die Musik jüdischer Komponistinnen und Komponisten verboten und vergessen wird. Es ist unsere Pflicht, dieser Politik entgegenzuwirken, indem wir die Musik exilierter Komponist_innen vor dem Vergessen retten. Die Zusammenarbeit zwischen Exilarte und Schirmer/Wise ist von unschätzbarem Wert für zukünftige Generationen.“

Auch mdw-Rektorin Ulrike Sych ist hocherfreut über das Zustandekommen der Kooperation: „Die Arbeit des Exilarte Zentrums ist von großer Bedeutung für die mdw und leistet einen unschätzbar wertvollen Beitrag für die kulturelle Identität unseres Landes. Seit jeher reicht der Wirkungskreis dieses Engagements weit über Österreich hinaus. Nun freue ich mich ganz besonders, dass mit G. Schirmer und der Wise Music Group die weltweite Verbreitung der von Exilarte vor dem Vergessen bewahrten Kompositionen ermöglicht und gesichert wird.“

Derzeit befinden sich die Nachlässe von 30 Komponist_innen im Exilarte Zentrum, darunter Werke von Walter Bricht, Julius Bürger, Hans Gál, Wilhelm Grosz, Richard Hoffmann, Egon Lustgarten und Walter Susskind. Möglichkeiten, diese Werke zu hören, gibt es im Rahmen von Konzerten in den Räumlichkeiten des Exilarte Zentrums in der Lothringerstraße und an externen Spielstätten, u.a. in der Konzertreihe „Echo des Unerhörten“.

Über die Publikationen hinaus wird G. Schirmer als Teil der Wise Music Group über deren Stiftung die wissenschaftliche Arbeit des Exilarte Zentrum finanziell unterstützen. G. Schirmer wurde 1861 gegründet und ist damit der älteste kontinuierlich aktive nordamerikanische Musikverlag. Das Unternehmen verfügt über einen umfassenden Katalog berühmter Komponist_innen des 20. Jahrhunderts und vertritt ebenso eine breite Palette zeitgenössischer Künstler_innen.

Nächste Termine „Echo des Unerhörten“

13. April 2023, 19 Uhr

Werke von: Walter Bricht, Julius Bürger, Robert Fürstenthal, Hans Gál, Wilhelm Grosz und Walter Arlen

Interpret_innen:

Josipa Bainac (Mezzosopran), Bálint Németh (Tenor), David Hausknecht (Klavier)

16. Mai 2023, 19 Uhr

Auf den Spuren von Philip Herschkowitz und seinen Schüler_innen

Werke von: Elena Firsova, Dimitri Smirnov, Arnold Schönberg und Philip Herschkowitz

Interpretinnen:

Elisabeth Leonskaja (Klavier), Ulrike Anton (Flöte), Maacha Deubner (Sopran), Alissa Firsova (Klavier), Anna Verkholantseva (Harfe), Marta Potulska (Viola)

Palais Ehrbar

Mühlgasse 28, 1040 Wien

Details und Tickets

