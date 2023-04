AVISO 11.4.: 150 Jahre Wiener Wasser – Buchpräsentation und Lesung „Die Brunnen Wiens“

Gregor Auenhammer und Gerhard Trumler widmen den Wiener Brunnen einen Bildband

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Wiener Wasser lädt anlässlich des Jubiläumsjahres „150 Jahre Wiener Wasser“ zur Buchpräsentation und Lesung „Die Brunnen Wiens“ mit dem Autor Gregor Auenhammer (DerStandard).

Termin: Dienstag, 11. April, 18 Uhr

Ort: Alte Schieberkammer, Meiselstraße 20, 1150 Wien

Ablauf:

Eröffnung und Begrüßung durch

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky

Betriebsvorstand Paul Hellmeier

Lesung aus „Die Brunnen Wiens“ mit Gregor Auenhammer.

Anschließend Ausklang.

Das im Jänner erschienene Werk wird noch im April bei der Leipziger Buchmesse präsentiert. Die Fotografien stammen von Gerhard Trumler. Gregor Auenhammer und Gerhard Trumler begeben sich in ihrem Bildband „Die Brunnen Wiens“ auf eine feuilletonistische-fotografische Expedition. Sie stellen Brunnen und deren interessante Hintergründe vor.

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an oeffentlichkeit@ma31.wien.gv.at oder per Telefon 01 59959 31006.

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher Stadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky

Telefon: +43 1 4000 81853

E-Mail: philipp.lindner @ wien.gv.at



Christian Stern

Stadt Wien – Wiener Wasser

Telefon: +43 1 59959 31078

E-Mail: christian.stern @ wien.gv.at