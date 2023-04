„Bewusst gesund“ über Schlafcoaching, Knieknorpel aus Eigengewebe und blutdrucksenkende Ernährung

Am 8. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 8. April 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Knieknorpel aus Eigengewebe

Knorpelverletzungen in jungen Jahren können später gravierende Folgen haben, denn unser Knorpelgewebe regeneriert schlecht, da es kaum durchblutet ist. Damit eine Knorpelverletzung in weiterer Folge nicht zu einem arthrotischen Gelenk im Alter führt, muss in vielen Fällen rechtzeitig mittels Operation eingegriffen werden. Eine neue Methode macht es jetzt möglich, dass Knorpelersatz nicht wie bisher im Labor gezüchtet werden muss. Stattdessen wird während eines arthroskopischen Eingriffs gesunder Knorpel gewonnen und gleich im OP-Saal aufbereitet. Im Vergleich zur bisherigen Methode erspart diese Technik den Patienten und Patientinnen eine zweite OP nach einigen Wochen. Gestaltung: Christian Kugler

Social Media und Psyche

Mehr als 90 Prozent der Jugendlichen in Österreich nutzen soziale Netzwerke. Ob bei einer Party, im Urlaub oder beim Shopping – alles wird als Selfie online gestellt und meist sind die Fotos mit einem Filter bearbeitet. Bei vielen jungen Menschen führt das und der ständige Vergleich mit anderen zu einer verfälschten Selbstwahrnehmung sowie zu einem verminderten Selbstwertgefühl. Folgen davon können u. a. Angststörungen, Depressionen oder Essstörungen sein. Auch die erhöhte Nachfrage an Schönheitsoperationen bei jungen Erwachsenen ist größtenteils auf den Social-Media-Konsum zurückzuführen. „Bewusst gesund“ berichtet, inwiefern hier ein Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besteht und welche Möglichkeiten es gibt, wenn die eigene Psyche durch soziale Medien zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.

Schlafcoaching

Rund 25 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher klagen über Schlafstörungen. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation verunsichern viele Menschen. Sorgen, Einsamkeit und ein gestörter Lebensrhythmus rauben den Schlaf. Verminderte Leistungsfähigkeit und ein höheres Risiko für Krankheiten können die Folge sein. Doch guter Schlaf kann erlernt werden, zum Beispiel durch Schlafcoaching: Bei diesem Verhaltenstraining lernen Betroffene gezielte Maßnahmen, um ihre Schlafprobleme zu bekämpfen. Gestaltung:

Silke Tabernik

Essenzieller Tremor

Menschen ab dem 60. Lebensjahr leiden häufig an Tremor, meist sind Arme und Hände vom unwillkürlichen Muskelzittern betroffen. Tremor wird oft mit Parkinson assoziiert, doch können auch simple Gründe wie Angst, Kälte oder zu viel Kaffee dahinterstecken. Über die häufigsten Ursachen und Therapiemöglichkeiten informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Blutdrucksenkende Ernährung

Bluthochdruck ist der wichtigste Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall. Immer mehr Menschen kämpfen mit dieser Erkrankung, die auch als stiller Killer bezeichnet wird, da sie kaum Symptome zeigt. Neben richtiger Medikation gibt es aber auch Möglichkeiten, mithilfe spezieller Ernährung das Risiko zu senken – und das mit erstaunlichem Erfolg. Eine spezielle Hibiskusart soll – als Tee getrunken – den Blutdruck sogar stärker senken können als viele Medikamente. Aber auch eine kaliumreiche Ernährung hat großen Einfluss auf den Blutdruck. Gestaltung: Christian Kugler

