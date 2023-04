Presserat präsentiert fünfte Folge von „Über.Medien.Ethik.“

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Black Lives Matter" kommt es im Frühjahr 2020 weltweit zu Protesten. Auslöser ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der bei seiner Festnahme von einem weißen Polizisten getötet wurde. Auch in Österreich gibt es zum ersten Mal eine breite Diskussion über strukturellen Rassismus in der Gesellschaft. Wie divers sind die österreichischen Redaktionen? Und wo finden sich nach wie vor rassistische Motive in der Berichterstattung?

In der 5. Folge von "Über.Medien.Ethik." spricht Luis Paulitsch mit Clara Akinyosoye, ORF-Journalistin und ehemalige Chefredakteurin von "fresh", dem ersten Magazin für „Black Austrian Lifestyle“. Ein weiterer Gast ist der Medienexperte simon INOU.

Die Folge (Titel: "Rassismus und Sichtbarkeit") ist ab sofort auf allen wichtigen Podcast-Plattformen verfügbar und wird demnächst auch auf „Radio ORANGE 94.0“ ausgestrahlt.

