DPU lädt zum internationalen Netzwerken ein

An der DPU laufen bereits 10 geförderte Forschungsprojekte parallel

Krems, Niederösterreich (OTS) - Die Danube Private University (DPU) Krems lädt über ihren Forschungsschwerpunkt "International Laboratory for Life Sciences and Technology (LiST)" gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) am 22. Mai 2023 im neuen Campus der DPU zum Netzwerken ein. Das Symposium aus der Reihe „From Bench to Bedside“, das von Präsidentin Prof. h. c. M. B. Wagner-Pischel und Hon.-Prof. Prof. Dr. Wolfgang Knoll veranstaltet wird, findet zu Ehren der Exner-Medaillien-Preisträgerin Thuc-Quyen Nguyen (UC Santa Barbara) statt. Ehrengästin ist Prof.in Dr.in Maria Leptin, Präsidentin des European Research Council (ERC). Weitere hochkarätige Vortragende kommen von dem DPU-Kooperationspartner Universität Bari sowie aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Universität Florenz, der Sorbonne, aus Rom, Lille und aus Tirol.

DPU erhält Förderung von EU-LAC Interest Group

Die DPU ist Teil eines Konsortiums, das eine Förderung der EU-LAC Interest Group erhalten hat. Die Plattform wird von der FECYT (Spanish Foundation for Science and Technology) unterstützt und geleitet und soll Bi-regionale Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zwischen der Europäischen Union sowie Latein Amerika und der Karibik fördern. Das geförderte Forschungsprojekt heißt "Aptamer-based strategies to create novel biotechnological tools against Arboviruses" (ABSarbo). Arboviren werden durch Insekten übertragen und werden aufgrund des Klimawandels zukünftig auch in Europa vermehrt zu Problemen führen.Die Projektpartner*innen kommen aus Uruguay (Universidad de la Republica Montevideo), Peru (Universidad Peruana de Ciancias Aplicadas Lima), Deutschland (Leibnitz-Institut für Photonische Technologie e.V. Jena) sowie Spanien (Hospital Universitario Ramon y Cajal Madrid).

Damit ist die DPU derzeit in 10 (internationale) Förderprojkete parallel involviert, was Bestätigung der Internationalisierung-Strategie der DPU ist.

