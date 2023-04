Startschuss für Umbau der Jugendsportanlage im Währinger Park

Spatenstich durch Stadtrat Hacker und Bezirksvorsteherin Nossek – umfangreiche Modernisierung vor 100-jährigem Jubiläum

Wien (OTS) - Unter dem Motto „alles zukunftsfit“ haben Sportstadtrat Peter Hacker, Bezirksvorsteherin Silvia Nossek und der Leiter der MA 51 – Sport Wien Anatol Richter am Mittwoch den Spatenstich zur Modernisierung der Jugendsportanlage im 18. Bezirk vorgenommen. Die Jugendsportanlage mit einer Fläche von 14.300 Quadratmetern im Währinger Park wird mit einer neuen Laufbahn, einer Weitsprunganlage und einem Bewässerungssystem ausgestattet. Zusätzlich erhält die Skateranlage energiesparendes Flutlicht.

„Unsere Jugendsportanlagen sind wichtige Anlaufstellen für viele sportbegeisterte Wienerinnen und Wiener in den Bezirken. Im Zuge unserer Sanierungsoffensive der Wiener Sportstätten schaffen wir die Voraussetzungen, damit das im Währinger Park auch in Zukunft garantiert ist und die Skater die Anlage auch am Abend nutzen können. Es freut mich, dass wir das Projekt bis zum 100-jährigen Jubiläum des Parks fertigstellen können“, so Sportrat Peter Hacker.

„Die Anlage ist eingebettet in die üppige Bepflanzung des Währinger Parks. Die großen Bäume bieten natürliche Abkühlung – gerade an heißen Sommertagen ein besonderer Benefit. Ich freue mich sehr, dass die Anlage nun modernisiert wird und außerdem die Skater ihre lang ersehnte Flutlicht-Anlage bekommen“, sagt Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

„Der Währinger Park liegt auf einem alten Friedhofsgelände mit viel Baumbestand. Dadurch und wegen der starken Besucherauslastung und der Witterung kam es immer wieder zu Senkungen bei der Laufbahn und zu sichtbaren Verwurzelungen an den Oberflächen. Mit der umfassenden Sanierung schaffen wir eine nachhaltige Verbesserung der Trainingsbedingungen“ so der Leiter der MA 51 –Sport Wien, Anatol Richter.

Umfangreiches Sportangebot

Die Jugendsportanlage hat ein großes Angebot an Sportanlagen: Neben Ballsport und Bewegungssport gibt es auch eine Laufbahn, eine Weitsprunganlage, sowie eine Skateanlage. Dazu kommen ein Kinderspielplatz und das Garderobengebäude.

