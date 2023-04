Update für virtuelles Wien: Neue Tools im Stadtplan3D

Von Höhenprofil bis Sichtbarkeitsanalyse: Neue Funktionen geben noch mehr Einblick in das virtuelle Wien

Wien (OTS) - Good news für alle Wien-Fans im Web! Die Stadtplan3D-Anwendung der Stadt bekommt eine Reihe neuer Updates: Von der Analyse der Sichtbeziehungen, über ein eigenes Höhenprofil bis hin zur Nachbildung der Wiener Baumkronen mittels Vegetationspunktwolken lässt sich Wien im Netz jetzt noch umfassender erkunden.

„Wir arbeiten laufend an der Weiterentwicklung der digitalen Services unserer Stadt“, so Digitalisierungsstadträtin Ulli Sima und unterstreicht: „Ob analog oder in der virtuellen Welt, der Stadtplan3D beweist mit den Updates einmal mehr, dass Wien in jeder Hinsicht und aus allen Perspektiven einfach faszinierend ist.“

Begrünt und schattig: Die Wiener Baumwelt im Stadtplan

Ein Highlight der Updates sind die nun sichtbaren Vegetationspunktwolken. Sie zeigen eindrucksvoll die vielen begrünten Baumkronen die sich durch das Stadtgebiet ziehen. Dabei lassen sich auch die schattigen und begrünten Wege oder Sitzbankerl für angenehme Spaziergänge im Sommer mittels dem integriertem Schattenwurf anzeigen.

Wien soweit das Auge reicht

Mit der neu verfügbaren Sichtbarkeitsanalyse können die Sichtbeziehungen an den unterschiedlichsten Orten der Stadt eruiert werden. Überlegt man in eine neue Wohnung zu ziehen und will wissen, was von dem Balkon alles einsehbar ist, ist man mit diesem Tool am besten aufgehoben.

Hoch hinaus mit dem Stadtplan3D

Eine ordentliche Wanderung will geplant sein: Für aktive Wiener*innen gibt das Höhenprofil Auskunft welche Distanz und wie viele Höhenmeter man auf einer Stadtwanderung zurücklegt. Auch nützlich für den täglichen Radweg.

Viele neue Funktionen

Mit dem neuen Update können Benutzer*innen ihre Lieblingsorte in Wien als Schrägluftbild exportieren und für weitere Zwecke verwenden. Möglich macht dies ein neues Feature, welches das gewünschte Bild einfach auf den eigenen Computer herunterlädt.

Das Karte Splitten-Tool ermöglicht außerdem eine Zweiteilung der Ansicht damit man das fotorealistische 3D-Mesh und die Gebäudemodelle gleichzeitig auf einem Schirm sehen kann.

Hier geht's zum 3D-Stadtplan!

Zur Anwendung: www.wien.gv.at/stadtplan3d

Zu mehr Informationen: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/stadtvermessung/geodaten/viewer/stadtplan3d/index.html

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Can Güven

Mediensprecher StRin Ulli Sima

Mobil: 0676 81181350

E-Mail: can-paul.gueven @ wien.gv.at