Digitalversicherung Smile und Beachvolleyball-Duo Seidl/Pristauz starten Partnerschaft

Die Beachvolleyballer Robin Seidl und Moritz Pristauz freuen sich nach Bronze und Platz 12 im Olympia-Ranking auch über einen neuen Kooperationspartner.

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit einer Bronzemedaille auf der World Beach Tour in Mexiko und dem daraus resultierenden Einstieg auf Platz 12 der Olympia-Rangliste, gibt es für Robin Seidl und Moritz Pristauz noch eine weitere positive Nachricht – die Digitalversicherung Smile wird zukünftig als Co-Hauptpartner das Team unterstützen.

Smile: Newcomer auf dem österreichischen Versicherungsmarkt

Als größte Digitalversicherung der Schweiz ist Smile im Nachbarland bereits seit Jahren auf Erfolgskurs. Seit Ende Oktober 2022 startet Smile auch in Österreich durch. Mit modernster Technologie, einer kundenzentrierten Produktpalette und alltagsrelevanten Services, setzt Smile beim Thema Versicherung neue Standards und revolutioniert so im Sinne der Kundinnen und Kunden den Versicherungsmarkt.

"Smile ist engagiert und mutig. Wir gehen konsequent über unsere Komfortzone hinaus – der Fokus ist dabei immer auf unsere Kundinnen und Kunden gerichtet. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Robin Seidl und Moritz Pristauz zwei Sportler in unserem Team haben, die unsere Smile Werte perfekt repräsentieren", fasst Michael Janicek, Geschäftsführer Smile Österreich zusammen.

"Ich bin mega happy, dass wir zukünftig auch Smile vertreten können. Mir taugt es, dass sie so unkompliziert sind, nach vorne denken und immer neue Ideen haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", so Moritz Pristauz.

"Smile ist ein cooles Unternehmen, mit spannenden und kreativen Ansätzen. Es ist leicht zu kommunizieren und die Abwicklung ist sehr angenehm – genau das, was sie auch ihren Kunden bieten. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit, weil wir voll hinter ihren Werten stehen - So soll es sein, eine Win-win-Situation für uns beide", meint Robin Seidl.

Das nächste Challenge-Turnier des Duos startet am 07.04.2023 in Itapema, Brasilien. Danach spielen Seidl/Pristauz in Saquarema (Brasilien)und zwar von 13.-16.04.2023.

