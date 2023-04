BÖP zum Weltgesundheitstag: Zugang zu Psychologischer Therapie für alle

Psychosoziale Versorgung wird endlich neu gedacht

Wien (OTS) - „Gesundheit für alle“ – unter diesem Motto steht der „Weltgesundheitstag“, der vor nun mehr 75 Jahren von der WHO ins Leben gerufen wurde. Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) nimmt dies zum Anlass, um noch einmal auf die dringend notwendige Verbesserung der psychischen Versorgung aller Bevölkerungsgruppen in Österreich hinzuweisen. Denn klar ist: Noch immer können nicht alle Betroffenen, die Hilfe benötigen, diese auch in Anspruch nehmen.

Psychologische Therapie (klinisch-psychologische Behandlung) ist in Österreich trotz multipler gesellschaftlicher Krisen aktuell noch immer privat zu finanzieren – ein Aspekt, der den Zugang für viele Betroffene und im Besonderen Alleinerziehende, armutsgefährdete Personen oder Menschen mit Migrationshintergrund nicht selten unmöglich macht. Als Folge droht nicht nur ein größerer Leidensdruck der Betroffenen, sondern auch eine Chronifizierung ihrer Erkrankungen.

BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger zuversichtlich: „Wir sind in einer Phase, in der von den EntscheidungsträgerInnen die psychosoziale Versorgung in Österreich endlich neu und vernetzt gedacht wird. Psychologische Therapie muss endlich Kassenleistung werden und für alle Menschen zugänglich sein. Dafür setzen wir uns bereits seit Jahren ein und freuen uns im Interesse aller auf eine baldige erfolgreiche gemeinsame Umsetzung.“

