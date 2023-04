Exklusive Umfrage zur Landtagswahl in Salzburg

18 Tage vor der Salzburger Landtagswahl veröffentlichen die RegionalMedien Salzburg eine exklusive Umfrage mit dem Meinungsforschungsinstitut GMK.

Salzburg (OTS) - Die Exklusive Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GMK im Auftrag der RegionalMedien Salzburg zeigt die ÖVP klar vorne, SPÖ und FPÖ Kopf an Kopf, den Einzug der KPÖ Plus und Neos am Kippen. Alle Daten entnehmen Sie bitte den Grafiken.

Angenommen, Sie könnten den Landeshauptmann/die Landeshauptfrau direkt wählen...

Abgefragt wurde außerdem eine angenommene Landeshauptmann/-frau-Direktwahl-Frage, die Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit 36 Prozent klar vorne zeigt. SPÖ-Chef David Egger landet auf 16 Prozent der Stimmen, gefolgt von der freiheitlichen Spitzenkandidatin Marlene Svazek mit 12 Prozent. Abgeschlagen sind die Grüne Landessprecherin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Martina Berthold (8 Prozent) und Neos-Landeschefin Andrea Klambauer (2 Prozent).

Link: Analyse zur Umfrage.



Datenquelle zur Umfrage:

Auftraggeber: RegionalMedien Salzburg.

Ausführende Gesellschaft: GMK Gesellschaft für Marketing und Kommunikation, Graz.

Zielgruppe: Wahlberechtigte im Bundesland Salzburg.

Sample und Methode: 500 telefonische Interviews (CATI), Quotenverfahren.

Maximale Schwankungsbreite: +/-4,5 Prozent.

Abfragezeitraum: 15. bis 22. März 2023.

Rückfragen & Kontakt:

Chefredakteurin Julia Hettegger

julia.hettegger @ regionalmedien.at

0664/806664657