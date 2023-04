Grazer Linuxtage 2023

Das Event rund um freier Soft- und Hardware

Graz/Steiermark (OTS) - Unter dem Motto "Erleuchtet" geht am 14. & 15. April erneut die in

Österreich größte Konferenz zu freier Soft- und Hardware über die Bühne. Die Grazer Linuxtage gehen inhaltlich weit über ihren Namen hinaus und bieten nicht nur Informationen zum Thema Linux, sondern greifen alle Themen rund um freie Soft- und Hardware auf.

Interessierten wird von Python on PI über IT Security bis hin zu gesellschaftliche Aspekte ein breites Spektrum an Vorträgen und Workshops geboten.

Freitag Nachmittag werden Workshops angeboten, bei denen gemeinsam Linux installiert, die ersten Beispiele in Rust programmiert sowie Einführungen in Musikproduktion oder Vektorgrafik angeschaut werden können.

Ganz besonders freuen wir uns auf die heurige Keynote von Herrn DI. Ulfried Paier, der uns Einblicke in die IT-Infrastruktur der Stadt Graz gibt.

Zwischen den Vorträgen kann man sich am Samstag an zahlreichen Infoständen etwa über freies Kartenmaterial von OpenStreetMap, Projekte wie den Realraum und die Amateurfunker oder auch bei unseren Sponsoren über deren Tätigkeit informieren.

Auch den Jüngsten wird es durch eine professionelle Kinderbetreuung an nichts fehlen.

Die Grazer Linuxtage werden zur Gänze von Ehrenamtlichen organisiert und finden heuer wieder am Campus Inffeldgasse der TU Graz statt.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.linuxtage.at.

Vorträge am Samstag

Am Samstag finden vorwiegend Vorträge statt.

Wir bieten auch eine Kinderbetreuung für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren

Datum: 15.04.2023, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: TU Graz Campus Inffeldgasse

Inffeldgasse 25/D, 8010 Graz, Österreich

Url: https://pretalx.linuxtage.at/glt23/schedule/#2023-04-15

Workshops am Freitag

Am Freitag finden unsere Workshops statt.

Datum: 14.04.2023, 14:00 - 19:30 Uhr

Ort: TU Graz Campus Inffeldgasse

Inffeldgasse 25/D, 8010 Graz, Österreich

Url: https://pretalx.linuxtage.at/glt23/schedule/#2023-04-14

Zum Programm Aktuelles Programm

Rückfragen & Kontakt:

Georg Schlagholz

Organisationsteam Grazer Linuxtage 2023

E-Mail: graz23 @ linuxtage.at

Tel.: +43 0677 63295108