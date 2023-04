Stefan Seidel ist neuer Ärztlicher Direktor der Klinik Pirawarth

Bad Pirawarth (OTS) - Der Neurologe, Somnologe und assoziierte Professor an der Medizinischen Universität Wien hat mit März die ärztliche Leitung der Rehabilitationseinrichtung im Weinviertel übernommen. In seiner neuen Funktion möchte er die Klinik auf ihrem guten Weg weiterführen, neue Kompetenzen, wie beispielsweise die Schlafmedizin in die Rehabilitation einbringen und neue Kolleg:innen für die Klinik Pirawarth als Arbeitsplatz begeistern.

Die Rolle des Ärztlichen Leiters der Klinik Pirawarth tritt Stefan Seidel mit dem Vorsatz an, gemeinsam mit den Kolleg:innen den hohen Standard der Klinik Pirawarth in der Neurorehabilitation zu wahren und im Rahmen von neuen Projekten eine führende Rolle in der Weiterentwicklung dieser wichtigen Disziplin der Neurologie in Österreich einzunehmen. Als Führungskraft versteht sich Seidel als jemand, der grundsätzlich „Freude an den Menschen hat und sich ausreichend Zeit für die jeweiligen Anliegen nimmt.“

Die Klinik Pirawarth hat sich in den letzten Jahrzehnten als Rehabilitationseinrichtung für neurologische und orthopädische Erkrankungen etabliert und bietet seit 2021 auch ambulante Rehabilitation in Floridsdorf an. Mit ihrem neuen Ärztlichen Direktor am Standort Bad Pirawartherweitert die Klinik ihre Kompetenzen um den Bereich der Schlafmedizin. Seidels Ziele dazu: „Rehabilitation passiert nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Die Diagnostik und Rehabilitation von Schlafstörungen sind daher mitentscheidend für einen langfristigen Therapieerfolg.“

Stefan Seidel leitete seit 2018 die Bettenstation mit Schwerpunkt Neurorehabilitation und entzündliche Erkrankungen des Nervensystems an der Univ.-Klinik für Neurologie. Ab 2012 leitete er das Schlaflabor und die Spezialambulanz für Schlaf-Wach-Störungen an der Universitätsklinik für Neurologie. Als Vorsitzender des Scientific Panels for Sleep-Wake-Disorders der European Academy of Neurology (EAN) befindet er sich auf internationaler Ebene kontinuierlich im Austausch mit anderen Spezialist:innen auf dem Gebiet der Neurologie.

Gemäß dem Motto „Wissen ist Macht“ vermittelte Seidel an der Univ.-Klinik für Neurologie als stellvertretender Koordinator der Lehre mit großer Begeisterung Inhalte verschiedener neurologischer Themengebiete in der prä- und postgraduellen Ausbildung. Der Experte dazu: „Ich werde mich in der Klinik Pirawarth persönlich für eine exzellente Aus- und Fortbildungsqualität einsetzen.“ Neben seinen zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen mit den Schwerpunkten Schmerzerkrankungen, Bewegungsstörungen und Schlafstörungen hat Seidel mit seinem 2020 erschienen Sachbuch „Der Schlaf“ ein breites Publikum zu diesem Thema erreicht.

