Der Fesch'markt erblüht aus dem Winterschlaf

Entdeckt das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle

Wien/Graz/Vorarlberg (OTS) - Fesch in Blüte geht’s auf in die neue Saison 2023. Der Fesch'markt empfängt seine Besucher:innen auch diesmal wieder in Graz, Wien & Vorarlberg. Beim Frühlingserwachen dabei sind duftende Delikatessen, handgearbeitete Produkte von Start-ups und Kleinunternehmen aus den Bereichen Mode, Kunst, Sport und Lifestyle sowie die f(r)eschesten Designs. Wo man auch hinsieht sprießen während des Wochenendes Specials und Workshops hervor und beim Streetfood'fescht kann man sich ebenfalls von allerlei Köstlichkeiten verwöhnen lassen.



Die fesche Tombola ist auch 2023 wieder mit dabei. Spielfreudige können direkt vor Ort am Tombolastand ihr Glück versuchen und hochwertige Preise gewinnen.



Bei der Fesch'Kleidertauschbörse in der Kunsttankstelle Ottakring in Wien wird von 15. bis 16. April 2023 wieder fesch getauscht: Kleidung, Accessoires, Bücher, Pflanzen & Co. können hier angeboten und ergattert werden.



Fesch'Dates:

Fesch'markt Graz, Seifenfabrik: 12. bis 14. Mai

Fesch'markt Wien, Ottakringer Brauerei: 2. bis 4. Juni

Fesch'markt Vorarlberg, Pförtnerhaus Feldkirch: 30. Juni bis 2. Juli



Öffnungszeiten Fesch'markt: Freitag: 14 bis 20 Uhr | Samstag: 10 bis 20 Uhr | Sonntag: 10 bis 19 Uhr

Öffnungszeiten Kleidertauschbörse : Samstag & Sonntag: 10 bis 19 Uhr | Tauschgebühr: 5€



Fesch'markt Tickets:

Tagesticket: 7 Euro

Wochenendticket: 10 Euro

Kinder bis 12 Jahre gratis

Tickets sind vor Ort oder über oeticket.at erhältlich.



Weiteres Infomaterial & Fotos finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Carolin Köpruner

Telefon: +43 660 2318270

Mail: carolin @ feschmarkt.info