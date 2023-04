Connect bestätigt: A1 hat die beste Mobilfunk Service Hotline Österreichs

Als führender Mobilfunkanbieter des Landes ist es unser Anspruch, unseren Kund:innen das beste Service zu bieten. Gelebte Kundenzentrierung, gepaart mit starker Mitarbeiter:innenfokussierung, einem hohen Qualitätsanspruch und gezielten Optimierungen: das alles steckt hinter dem 1. Platz, den wir nun beim Connect Hotline-Test erreicht haben. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und der Einsatz belohnt wird. Ich gratuliere dem gesamten Team! Natascha Kantauer-Gansch, A1 CCO Consumer 1/2

Wir möchten immer dort sein, wo unsere Kund:innen uns brauchen und möglichst unmittelbar helfen. Daher arbeiten wir rund um die Uhr an einem einheitlichen Kundenerlebnis. Wir stellen dabei unsere Kund:innen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt und bieten mit digitalen Serviceinnovationen und best ausgebildeten Mitarbeiter:innen einen perfekten Service-Mix. Das sich unsere Anstrengung auszahlt beweist der Connect Hotline-Test. Ich bin stolz auf mein gesamtes Team, das tagtäglich Herausragendes leistet Elke Schaffer, A1 Director Customer Service & Sales 2/2

Wien (OTS) - Exzellentes Kundenservice ist neben ausgezeichneter Netzqualität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis ein wesentliches Entscheidungskriterium für, oder eben auch gegen, einen Mobilfunkanbieter. A1 arbeitet seit Jahren konsequent an der Optimierung des Serviceerlebnisses für seine Kund:innen. Mit dem Gewinn des Connect „Service-Test Mobilfunk-Hotlines“ hat sich dieses Engagement nun ausgezahlt.



„Als führender Mobilfunkanbieter des Landes ist es unser Anspruch, unseren Kund:innen das beste Service zu bieten. Gelebte Kundenzentrierung, gepaart mit starker Mitarbeiter:innenfokussierung, einem hohen Qualitätsanspruch und gezielten Optimierungen: das alles steckt hinter dem 1. Platz, den wir nun beim Connect Hotline-Test erreicht haben. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und der Einsatz belohnt wird. Ich gratuliere dem gesamten Team!“ , freut sich Natascha Kantauer-Gansch, A1 CCO Consumer .



„Wir möchten immer dort sein, wo unsere Kund:innen uns brauchen und möglichst unmittelbar helfen. Daher arbeiten wir rund um die Uhr an einem einheitlichen Kundenerlebnis. Wir stellen dabei unsere Kund:innen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt und bieten mit digitalen Serviceinnovationen und best ausgebildeten Mitarbeiter:innen einen perfekten Service-Mix. Das sich unsere Anstrengung auszahlt beweist der Connect Hotline-Test. Ich bin stolz auf mein gesamtes Team, das tagtäglich Herausragendes leistet“ ergänzt Elke Schaffer, A1 Director Customer Service & Sales .



Das Ergebnis im Detail

A1 setzt sich beim „Service-Test Mobilfunk-Hotlines“ gegen die beiden anderen großen Anbieter mit 426 Punkten und der Note „Sehr gut“ durch. Auch in den Einzel-Kategorien „Freundlichkeit“ (ex aequo) und „Qualität der Aussagen“ ist A1 Sieger. Connect fasst zusammen: „Unsere Tester erlebten die A1-Hotline fast durchweg als bestens informiert, freundlich und ausgesprochen hilfsbereit.“





Rückfragen & Kontakt:

Jochen Ohnewas-Schützenauer

A1 Pressesprecher

+43 664 6631827

jochen.ohnewas-schuetzenauer @ a1.at