„Eco“: Milliardenparkplatz Stiftung, Wassermangel in Teilen Österreichs und Erfolgsmodell Familienbetrieb

Milliardenparkplatz Stiftung: Warum die Dichands und Tausende andere nur schwer an ihr Geld kommen

„Sie macht jetzt Terror“ – das hat der damalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, 2017 Finanzminister Schelling via SMS geschrieben, und mit „sie“ meinte er die „Heute“-Zeitungsherausgeberin Eva Dichand. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vermutet, dass es Eva Dichand um eine Liberalisierung des Stiftungsrechts ging, von der auch ihre Familie profitieren hätte können. Rund 3.000 Stiftungen gibt es in Österreich, in denen um die 70 Milliarden Euro geparkt sind. Warum geben Wohlhabende überhaupt ihr Geld in eine Stiftung? Und warum ist der Unmut Tausender Stifter derart gewachsen? Bericht: Emanuel Liedl, Michael Mayrhofer

Zu wenig Wasser: Was können betroffene Regionen tun?

Auch diesen Winter gab es zu wenig Niederschläge. Vor allem der Osten und Südosten Österreichs bekommen den Wassermangel zu spüren, und fast überall gibt es Gemeinden, die mit sinkendem Grundwasserspiegel kämpfen. Im Kärntner Lavanttal etwa können immer mehr Bauernhöfe ihre Brunnen nicht mehr nutzen, die Feuerwehr muss mit Wasserlieferungen aushelfen. Wasser wird wohl noch knapper werden. Was bedeutet das für die künftige Trinkwasserversorgung, die Landwirte und die Industrie? Und wie teuer wird es für uns, die Wasserversorgung angesichts der Klimaveränderungen in den nächsten Jahrzehnten sicherzustellen? Bericht: Bettina Fink

Erfolgskonzept Familie: Wie bringt man ein Unternehmen durch die Jahrhunderte?

Am Firmeneingang prangt der Nachname, die ganze Familie packt mit an und das seit vielen Generationen – auf den ersten Blick ein idyllisches Bild. In kaum einem anderen Land gibt es so viele Familienbetriebe wie in Österreich. So hat zum Beispiel der Aluminiumproduzent Piesslinger vor knapp 500 Jahren als Sensenschmiede begonnen und fertigt mittlerweile Teile für Nespressomaschinen. Auch das Hotel Grünauerhof gibt es schon seit 125 Jahren. Was steckt hinter diesen alten Betrieben, und wie gelingt das Erfolgsmodell Familienbetrieb über die Jahrhunderte hinweg? Bericht:

Laura Franz

