Neue Operationsmethode bei gutartiger Prostatavergrößerung

LR Schleritzko: NÖ-Kliniken beim Einsatz neuer OP-Methoden ganz vorne mit dabei

St. Pölten (OTS/NLK) - Als Pionier in Niederösterreich wird an der urologischen Abteilung im Landesklinikum Baden als erstes Klinikum österreichweit das UroLift-System angewandt. Es bietet, je nach Prostatagröße und Indikation, sechs verschiedene operative und interventionelle Verfahren zur Behandlung der gutartigen Prostatahyperplasie an.

„Mit dem Einsatz dieser neuen Operationsmethode zeigt sich, dass die NÖ-Kliniken im Bereich der Spitzenmedizin und dem Einsatz modernster Operationsmethoden ganz vorne dabei sind. Ich gratuliere Prim. Univ. Doz. Dr. Claus Riedl und seinem Team herzlich zu diesem Erfolg“, so Landesrat Ludwig Schleritzko.

„Bei nachgewiesener Blasenentleerungsstörung aufgrund einer Prostatavergrößerung wird neben den Standardtherapien in dafür geeigneten Fällen das UroLift-System eingesetzt“, erklärt Riedl, Abteilungsvorstand Urologie im Landesklinikum Baden, und weiter: „Das System verwendet kleinste Implantate, um die durch die Prostata eingeengte Harnröhre offen zu halten. Darüber hinaus bietet die neue Methode den Vorteil, dass die Operation in Sedierung und tagesklinisch durchgeführt werden kann.“

„Es freut uns, dass wir an der urologischen Abteilung des Landesklinikums Baden österreichweit als Erste dieses neue Verfahren anbieten und damit eine individualisierte Therapie ermöglichen können. Medizinische Weiterentwicklung sowie regelmäßig Aus- und Fortbildungen an den Abteilungen garantieren beste medizinische Versorgung“, so die Ärztliche Direktorin des Landesklinikums Baden-Mödling Dr. Claudia Herbst.

Erklärung Prostatavergrößerung: Die benigne (gutartige) Prostatahyperplasie (BPH) ist eine häufige Erkrankung des älteren Mannes. Durch das Wachstum der Prostata mit konsekutiver Einengung der Harnröhre kann es zu einer Blasenentleerungsstörung mit weiteren Krankheitsfolgen wie wiederholten Harnwegsinfektionen und einer Schädigung von Blase und Nieren kommen.

Operationsverfahren, die in Baden angeboten werden: UroLift-System, Rezüm- Wasserdampfablation, Laserenukleation-HOLEP, Green-Light-Lasertherapie, Prostata-Arterien-Embolisation, Transurethrale Resektion

