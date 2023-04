MAX Mobility auf Erfolgskurs! Die nächsten Expansionsschritte und innovativen Ansätze des aufstrebenden Unternehmens

Revolution der städtischen Mobilität: MAX Mobility präsentiert innovative Lösungen und ehrgeizige Expansionspläne

Wien/Graz/Linz/Klagenfurt/Innsbruck (OTS) - Die MAX Mobility GmbH, eines der führenden Unternehmen für den über eine Smartphone App gesteuerten Verleih von stationslosen Elektrokleinstfahrzeugen, kündigt vor Beginn der Sommersaison eine bahnbrechende Innovation bzw. Lösung für ein sauberes Abstellverhalten der Leihfahrzeuge an und gewährt einen Einblick in die weiteren Expansionspläne des Unternehmens.



Das umstrittene, teilweise nicht ordnungsgemäße Abstellverhalten gewisser Nutzer hat in den vergangenen Jahren zu den schwerwiegendsten Kritikpunkten für Betreiber von stationslosen Fahrzeugverleihdiensten gezählt.



Um diesen Punkt endgültig entgegenzuwirken, setzt das Unternehmen nun auf Mitarbeiter, welche das nach einer Fahrt erforderliche Parkfoto des abgestellten Fahrzeuges analysieren und entscheiden, ob das Fahrzeug vom Kunden gut oder schlecht geparkt wurde. Gutes Parkverhalten soll künftig sogar belohnt werden, während schlechtes Verhalten zurzeit verwarnt und später sogar pönalisiert werden soll. Bei schlecht geparkten E-Scootern erhalten zudem die Mitarbeiter den Auftrag, das Fahrzeug an einen geeigneten Ort umzuparken.



Um den Prozess der Parkkontrolle noch weiter zu optimieren, arbeitet MAX Mobility gemeinsam mit deren Software Partner an der Integration einer Künstlichen Intelligenz (KI) in die MAX App. Diese KI wird in der Lage sein, das Bildmaterial während des Abstellvorgangs in Sekundenbruchteilen zu analysieren und den Kunden direkt am Smartphone darüber zu informieren, ob das Parken erlaubt ist oder ob sie das Fahrzeug umstellen müssen, sodass es so gut es geht zu keiner Behinderung mehr kommen wird.

Diese wegweisende Technologie wird dazu beitragen, den gesamten Parkkontrollprozess zu beschleunigen und wird laut MAX Mobility unbestritten zu den herausragendsten Innovation der vergangenen Jahre zählen, wenn es darum geht das beliebte Mobilitätskonzept noch sanfter in Städten zu integrieren.



" Wir sind stolz darauf, diese innovative Lösung für die Kontrolle des Abstellverhaltens unserer Fahrzeuge vorzustellen. Sie wird nicht nur unseren Kunden ein unmittelbares Feedback bieten, sondern auch dazu beitragen, das Stadtbild zu verbessern und die Akzeptanz der Mitmenschen noch weiter zu steigern ", sagt Maximilian Fischl, Geschäftsführer.

Starke Expansion dank vielversprechender Entwicklungen.

MAX Mobility verrät, dass bereits die nächsten 600 Leih-Fahrzeuge für den Einsatz am österreichischen Markt vorbereitet werden. Das Investment wurde zur Gänze mit Eigenkapital finanziert. Zusätzlich arbeitet man bei MAX Mobility an der Integration von weiteren Fahrzeugtypen, um künftig unentgeltlich eine all in one Software sowie multi Fahrzeug Lösung anbieten zu können.

Die Entwicklungen der vergangen Monate haben die Erwartungen des Unternehmens in vielen Hinsichten übertroffen.

Städte und Gemeinden erkennen die Vorteile einer Zusammenarbeit mit der MAX Mobility/ MAX App, welche sich aufgrund einiger Alleinstellungs und Qualitätsmerkmale, unbestritten zu den wohl durchdachtesten am Markt zählen kann.



Man gehe in enger Abstimmung mit Städten vor, um Nutzern ein bis ins Detail durchdachtes System bieten zu können, welches sich möglichst unaufdringlich in Städten integrieren lässt, heißt es aus der Unternehmenszentrale.

Über MAX Mobility

MAX Mobility ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf den Verleih von Elektrokleinstfahrzeugen spezialisiert hat und eine Gesamtlösung für Städte bietet. Mit einer Flotte von hauseigenen, hochwertigen Fahrzeugen trägt MAX Mobility dazu bei, die urbane Mobilität umweltfreundlicher, effizienter und zugänglicher zu gestalten. Durch kontinuierliche Verbesserungen und den Einsatz modernster Technologien im Bereich Software und Hardware strebt es MAX Mobility an, ein erstklassiges Gesamtkonzept zu bieten.

Rückfragen & Kontakt:

MAX Mobility GmbH

Geschäftsführung

mf @ maxmobility.app / office @ maxmobility.app

+43 699 17200917