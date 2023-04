"Prodinger Summit" in Kitzbühel: Alpine Ferienhotels im Fokus

Vertreter namhafter Hotelgruppen diskutieren über das Top-Thema der alpinen Ferienhotellerie: Nachhaltigkeit und deren Messung

Wien (OTS) - Am 11. Mai 2023 veranstaltet die Prodinger Gruppe im Kitzbüheler Hotel Rasmushof ein „Gipfelgespräch" zum Thema „Quo vadis Ferienhotellerie?“ über jüngste Trends und realistische Zukunftsaussichten.

Der Tourismus als Querschnittsbranche ist von Veränderungen besonders stark betroffen. Die aktuellen Umbrüche – von der Energie- bis zur Ernährungswende – wirken sich auf das Verhalten der Gäste aus. In der alpinen Ferienhotellerie gewinnt das Thema Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Hier sind neue Lösungen gefragt. Argumente wie bewusster Aufenthalt, Ressourcenschonung und Green Tech rücken in den Vordergrund.

Der „Prodinger Summit“ kann mit prominenten Referenten und Teilnehmern aufwarten:

Die Hotelmarken Arosa und Henri der Deutschen Seereederei (DSR) sind bereits im alpinen Ferientourismus fix verankerte Größen. Geschäftsführer Carsten Wilmsen hat diese Gruppe zu einem dynamischen „Green Tech Hospitality Leisure-Unternehmen“ geformt und setzt Nachhaltigkeit konsequent in den Betrieben um.

Die britische Intercontinental Hotels & Resorts Group (IHG) eröffnet mit ihrer Marke Six Senses in Crans-Montana (Schweiz) und in den Kitzbüheler Alpen am Pass Thurn ihre ersten Berghotels. Six Senses positioniert sich dabei mit Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und authentischen Erlebnissen. Mit Spannung werden die Ausführungen von Geschäftsführer von Nordeuropa Mario Maxeiner erwartet, der seine ambitionierten Pläne zum Thema "Nachhaltiges Bauen“ zur Diskussion stellt.

Das kroatisch-österreichische Tourismusunternehmen Valamar hat kürzlich sein drittes Berghotel in Obertauern eröffnet. Die Gruppe setzt mit den Marken Valamar Collection und Places neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit. Geschäftsführerin Verena Radlgruber-Forstinger verantwortet die Projekt-Umsetzung in Österreich und beschreibt die Valamar-Strategie.

In Zukunft muss Nachhaltigkeit gemessen werden können. Banken und Förderstellen benötigen neue Kennzahlen für ihr Bankenrating. Diese müssen in Zukunft in ESG-Berichten dargestellt werden. ESG steht für die Begriffe „Environmental - Social - Governance" und ist der neue Maßstab für nachhaltiges Wirtschaften. Peter Weinhandl Geschäftsführer der Regulus Real Estate hat diesbezüglich gemeinsam mit Prodinger einen Mess-Standard für Nachhaltigkeit entwickelt.

Zeit und Ort

Der „Prodinger Summit“ findet am Donnerstag, 11. Mai 2023, von 10:00 bis 17:40 Uhr statt.

Hotel Rasmushof Kitzbühel

Hermann Reisch Weg 15, 6370 Kitzbühel

Konditionen

Hoteliers/Kunden: 320,- Euro zzgl. USt.

Regulär: 480,- Euro zzgl. USt.

