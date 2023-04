ViaBTC verbessert die Mining-Pool-Technologie und stellt innovative Produkte und Dienstleistungen vor

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Kürzlich hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von ViaBTC die zugrunde liegende Architektur des Mining-Pools verbessert, die Übertragung von Blöcken optimiert und innovative Produkte und Dienstleistungen wie „Auto Conversion/Withdrawal" und „Crypto Loans" eingeführt. ViaBTC bietet transparente Mining-Statistiken und „Hashrate Warning", um ein reibungsloses Mining-Erlebnis für seine Nutzer zu gewährleisten.

U nauffällig und pragmatisch, ViaBTC legt ein solides Fundament und macht stetige Fortschritte

Bereits ein Jahr nach der Gründung war die BTC-Hashrate von ViaBTC weltweit unter den Top 5 und gewann das Vertrauen und die Gunst unzähliger Miner. ViaBTC ruhte sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern konzentrierte sich auf die kontinuierliche Verbesserung des Benutzererlebnisses und die Verfeinerung seiner Produkte. Dieses Engagement hat sich ausgezahlt, da mehrere Mining-Pools, die Mainstream-Kryptowährungen wie LTC, DASH und ZEC unterstützen, nacheinander in Betrieb genommen wurden. Heute bietet ViaBTC Mining-Dienstleistungen für 15 verschiedene Kryptowährungen an, mit einer kumulierten Mining-Leistung von mehreren zehn Milliarden Dollar.

R igoros und professionell, ViaBTC gewährleistet stabilere Mining-Gewinne mit großer technischer Stärke

Nur ein hervorragendes Team kann das Unternehmen voranbringen. In der Überzeugung, dass „das Team das erste Produkt des Unternehmens ist", betrachtet ViaBTC sein Team als die wichtigste Wettbewerbsfähigkeit und das zentralste Produkt. Durch ständige Rekrutierung von Talenten hat ViaBTC ein starkes globales professionelles Team aufgebaut. Die Teammitglieder haben früher bei bekannten Internet- und Finanzunternehmen in der ganzen Welt gearbeitet, und mehr als 60 % von ihnen sind in Forschung und Entwicklung tätig. Man kann mit gutem Recht sagen, dass ViaBTC ein technologieorientiertes Unternehmen ist.

Haipo Yang, die treibende Kraft hinter ViaBTC, legt großen Wert auf die technischen Aspekte von Mining-Pools. Als Führungskraft mit technischem Hintergrund weiß er um die Bedeutung eines starken Forschungs- und Entwicklungsteams und stellt hohe Anforderungen an seine Teammitglieder. Yang besteht auf strenge Code-Reviews und stellt sicher, dass jedes Detail, einschließlich Leerzeichen, Variablennamen und Architekturdesign, sorgfältig berücksichtigt wird. Infolgedessen hat ViaBTC in den letzten 7 Jahren eine makellose technische Bilanz mit der niedrigsten Verwaisungsrate im Netzwerk aufrechterhalten und bietet Minern stabile und zuverlässige Gewinne. Diese technische Exzellenz hat es ViaBTC ermöglicht, seine Konkurrenten in Bezug auf die Mining-Gewinne zu übertreffen.

M it Engagement macht ViaBTC „die Welt zu einem besseren Ort via Blockchain"

ViaBTC, ein stabiler und zuverlässiger Akteur in der wettbewerbsintensiven Kryptoindustrie, ist seit seiner Gründung im Jahr 2016 stetig gewachsen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Stabilität und weiß, wie wichtig es ist, dass die Nutzer Blöcke minen können.

Heute hat sich ViaBTC dank seiner professionellen Technologien und hochwertigen Produkte von einem Mining-Pool mit einem einzigen Geschäft zu einem allumfassenden Ökosystem entwickelt, das mehr als 4 Millionen Nutzer aus über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt bedient. Seine Betriebe, einschließlich ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CSC, ViaWallet und ViaBTC Capital, sind alle unverzichtbare Infrastrukturen der Blockchain. ViaBTC wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, ein „Krypto-Gateway" für mehr Nutzer zu werden und via Blockchain die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist nicht nur die Verpflichtung von ViaBTC, sondern auch seine Mission.

