VKI Produktrückruf Borotalco betrifft keine Produkte am österreichischen Markt

Wien (OTS) - Der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat heute im Zuge eines Produktrückrufs (https://vki.at/kosmetikprodukte-von-borotalco/66494) vor Borotalco-Produkten gewarnt. Bei den erwähnten Produkten handelt es sich ausschließlich um italienische Ware. Dies ist durch die Foto-Dokumentation der Produkte sowie den Chargennummern erkenn- und belegbar. Die erwähnten Borotalco-Produkte werden durch Bolton Austria nicht am österreichischen Markt vertrieben und sind somit für österreichische Verbraucher:innen auch nicht erhältlich.

Wir achten stets darauf, verbotene Inhaltsstoffe, wie Butylphenylmethylpropional (BMHCA) – auch kurz Lilial genannt – selbstverständlich nicht in unser Sortiment zu inkludieren, denn die Gesundheit unserer Konsument:innen steht an oberster Stelle. Die Rezepturen von Borotalco wurden 2021 umgestellt, bis März 2022 war der Verkauf von Produkten mit diesem Inhaltsstoff allerdings noch erlaubt. Jene Produkte wurden entsprechend zeitgerecht aus dem österreichischen Sortiment von Borotalco genommen. Wir können somit versichern, dass die erwähnten Produkte in den österreichischen Regalen nicht erhältlich sind.

