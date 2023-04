Radancy erweitert das Angebot seiner branchenführenden Talentakquiseplattform um erweiterte CRM-Funktionen

New York (ots/PRNewswire) - Radancy, der weltweit führende Anbieter von Talentakquise-Software, gab heute die Übernahme von Ascendify bekannt. Das Unternehmen steigert den Wert der Radancy Talent Acquisition Cloud durch fortschrittliche Funktionen für das Bewerbermanagement (Candidate Relationship Management, CRM). Mit dieser Übernahme erweitert Radancy sein Angebot an Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, die Mitarbeiter, die sie zur Stärkung ihrer geschäftlichen Schlagkraft benötigen, zu finden.

Talenttechnologie bestand traditionell aus einzelnen Punktlösungen mit manuellen Prozessen und Ad-hoc-Tools. Die Radancy Talent Acquisition Cloud bietet eine einheitliche, integrierte End-to-End-Plattform, die den Stellenbesetzungsprozess automatisiert und Unternehmen dabei hilft, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, anzusprechen und einzustellen - mit effektiveren und kostengünstigeren Ergebnissen. Die Talent Acquisition Cloud bietet eine sichere und skalierbare Plattform, die von datengesteuerten Erkenntnissen und KI unterstützt wird, um an allen Berührungspunkten mit Bewerbern einheitliche, optimierte Erlebnisse zu bieten.

„Angesichts eines Marktes mit isolierten Produkten und Prozessen freuen wir uns, Teil der Radancy Talent Acquisition Cloud zu werden", so Matt Hendrickson, CEO von Ascendify.„Mit der Übernahme fügt Radancy die wertvollen CRM-basierten Recruiter-Tools von Ascendify zu seiner umfassenden Plattform hinzu, um letztere weiter zu verbessern. Zu diesen Tools gehören fortschrittliche Sourcing-Funktionen, Workflow-Automatisierung, Terminplanung für Vorstellungsgespräche und Event-Management, um die branchenführende Plattform und die Fähigkeiten im Bewerbermarketing zu erweitern."

Von der Begrüßung bis hin zur Bewerbung optimiert die Radancy Talent Acquisition Cloud die gesamte Bewerber-Journey, um den ROI zu maximieren und eine schnellere Einstellung qualifizierter Bewerber zu ermöglichen. Die cloudbasierte Plattform von Radancy ist als ganzheitliche Lösung für alle Anforderungen der Talentakquise konzipiert. Sie lässt sich nahtlos in die wichtigsten ATS/HRIS-Systeme integrieren und umfasst personalisierte Karriereseiten, datengesteuerte programmatische Werbetechnologie, CRM und Technologie für automatisierte Mitarbeiterempfehlungen.

„Da der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter zunimmt, suchen Unternehmen zunehmend nach datengesteuerten Technologielösungen, um Bewerber effektiver identifizieren, ansprechen und einstellen zu können", so Michelle Abbey, Präsidentin und CEO von Radancy. „Wir verzeichnen eine hohe Nachfrage nach der Radancy Talent Acquisition Cloud. Sie ist die einzige All-in-One-Plattform, die den gesamten Stellenbesetzungsprozess strafft und es Unternehmen ermöglicht, ihre Reichweite zu maximieren, Touchpoints zu optimieren und die Effizienz zu steigern."

Radancys Führungsposition auf dem SaaS-Markt für Talentakquise wird durch strategische Expansion und Innovation weiter ausgebaut. Das Unternehmen tätigt wesentliche Investitionen, um einen neuen Standard dafür zu setzen, was Arbeitgeber von einer globalen SaaS-Talentakquiseplattform für Unternehmen erwarten können.

Radancy ist ein Portfolio-Unternehmen von New Mountain Capital. Piper Sandler fungierte bei der Übernahme von Ascendify als Finanzberater für Radancy und New Mountain Capital.

Informationen zu Radancy Radancy ist der führende Anbieter von cloudbasierter Software für die Mitarbeitergewinnung, der die kritischsten Herausforderungen für Unternehmen auf der ganzen Welt intelligent löst und kosteneffiziente Ergebnisse liefert, die ihre Organisationen stärken. Die Radancy Talent Acquisition Cloud wird von reichhaltigen Daten und tiefgreifenden Brancheneinblicken unterstützt. Sie optimiert die gesamte Bewerber-Journey und ermöglicht es Unternehmen, die qualifiziertesten potenziellen Mitarbeiter schneller einzustellen, während gleichzeitig Kosten gesenkt werden und eine höhere Rendite erzielt wird. Dies fördert die Effizienz bei der Stellenbesetzung und bietet ein angenehmeres Erlebnis für Bewerber. Weitere Informationen finden Sie unter www.radancy.com.

Informationen zu New Mountain Capital New Mountain Capital ist ein in New York ansässiges Investmentunternehmen, das den Schwerpunkt auf den Aufbau und das Wachstum von Unternehmen und nicht auf Schulden legt, um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Unternehmen verwaltet derzeit Private-Equity-, Kredit- und Net-Lease-Immobilienfonds mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden US-Dollar. New Mountain sucht in sorgfältig ausgewählten „defensiven Wachstumsbranchen" die seiner Meinung nach qualitativ hochwertigsten Marktführer aus und arbeitet intensiv mit dem Management zusammen, um den Wert dieser Unternehmen zu steigern. Weitere Informationen über New Mountain Capital finden Sie auf www.newmountaincapital.com.

Informationen zu Ascendify Ascendify ist eine führende cloudbasierte Softwareplattform für die Ansprache von Talenten. Sie wurde dafür konzipiert, die Art und Weise, wie Unternehmen potenzielle Mitarbeiter anwerben, für sich interessieren und inspirieren, neu zu gestalten. Die Bewerbermanagement-Lösung (Candidate Relationship Management, CRM) von Ascendify wurde speziell für Unternehmen mit komplexen, globalen Belegschaften entwickelt, in denen Ascendify durch KI und datengestützte Identifizierung, Prüfung und schließlich Einstellung von Bewerbern zu besseren Einstellungsergebnissen führt. Weitere Informationen finden Sie auf www.ascendify.com.

