FPÖ – Ecker: FABIAN ist wohl das teuerste IT-Programm der Republik!

16 Millionen Euro für IT-Programm - Wie rechtfertigt ÖVP-Finanzminister Brunner diese enorme Steuergeldverschwendung?

Wien (OTS) - Der freiheitlichen Familiensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA sei bis dato kein IT-Programm bekannt, welches die Kosten von FABIAN (Familienbeihilfeverfahren der Finanzverwaltung) übertreffen würde: „Im Zeitraum von 2017 bis inklusive März 2022 sind exakt 14.651.448 ,87 Euro an Kosten für FABIAN entstanden. Nun ist auch bekannt, dass für das gesamte Jahr 2022 mehr als zwei Millionen Euro an Kosten für FABIAN notwendig waren - davon monatliche Betriebskosten in der Höhe von 63.000 Euro. Das sind Summen jenseits von Gut und Böse. Vor allem auch deshalb, weil dieses IT-Programm bis heute nicht einwandfrei funktioniert. Wie rechtfertigt die Bundesregierung und insbesondere ÖVP-Finanzminister Brunner diese enorme Steuergeldverschwendung?“



Das Programm sei aber auch noch immer nicht fertig entwickelt. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 24. März 2023 muss die Anbindung an den Behindertenpass und an Sozialversicherungsdaten sowie die Erweiterung der Möglichkeiten zur Abwicklung von Anfragen und Anträgen über FinanzOnline erst noch eingebaut werden, was noch weitere Kosten verursachen würde, befürchtete Ecker.



Seit 2003 wurde an einer modernen IT-Anwendung für Familienbeihilfeverfahren getüftelt. Mehrmals wurden Projekte abgebrochen und neu gestartet. Im Juli 2016 hat die damalige SPÖ-ÖVP Bundesregierung die Bereitstellung von 13 Millionen Euro aus dem Familienlastenausgleichsfonds beschlossen. Aufgrund der aktuellen Anfragebeantwortung und der Anfragebeantwortung aus dem letzten Jahr habe die FPÖ-Familiensprecherin nachgerechnet: „FABIAN hat den Steuerzahler im Zeitraum 2017 bis 2022 mehr als 16 Millionen Euro, exakt 16.116.235,22 Euro, gekostet. Ein Ende der weiteren Steuergeldverschwendung ist nicht in Sicht. FABIAN ist wahrscheinlich das teuerste IT-Programm der Republik.“



Weiterführende Links zu den Parlamentarischen Anfragebeantwortungen:

https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/AB/9987

https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/AB/13279









