Leben mit Migräne

Ein Vortrag am 20. April 2023, 18:30 Uhr, bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, 1010 Wien

Wien (OTS) - Migräne zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen. In Österreich sind ca. 1 Mio. Menschen betroffen. Ein wichtiges Ziel der Migränetherapie ist es, die Anzahl an Migränetagen zu reduzieren. Dadurch können die Beeinträchtigungen des täglichen Lebens durch chronische Migräne und die Gesamtaufnahme von Schmerzmitteln reduziert werden. Dies führt zu einer allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität und ermöglicht so ein selbstbestimmteres Leben.

In ihrem Vortrag klärt die Neurologin Dr. Sonja-Maria Tesar über aktuelle Behandlungsmethoden und innovative Forschungsansätze aus dem Bereich der personalisierten Ernährung auf. Im Anschluss berichtet Kassandra Steiner als Migräne-Betroffene über ihre persönlichen Erfahrungen und steht zum Austausch zur Verfügung.

DR. SONJA-MARIA TESAR ist Präsidentin der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft. KASSANDRA STEINER leitet die Selbsthilfegruppe „Kopfweh“ in Wien.

Vortrag: Leben mit Migräne

am Donnerstag, 20. April 2023, 18:30 Uhr

mit Dr. Sonja-Maria Tesar und Kassandra Steiner

bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Str. 26/ Eingang Marco d’Aviano-G. 1, 1010 Wien



DIE TEILNAHME IST FREI, UM ANMELDUNG WIRD GEBETEN:

Tel. 01/ 996 80 92

E-Mail: gesellschaft @ oeggk.at

oder direkt über die Website: https://www.oeggk.at/veranstaltungen



Url: https://www.oeggk.at/veranstaltung/leben-mit-migraene

