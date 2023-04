20. Bezirk: WIFAR zeigt „Die Trapp Familie“ am 13. April

Wien (OTS/RK) - Im „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, WIFAR“ (20., Wallensteinstraße 68-72, Stiege 1, Hofseite) wird am Donnerstag, 13. April, das Werk „Die Trapp Familie“ (DE/AT 1956, 106 Minuten, Regie: Wolfgang Liebeneiner) aufgeführt. Ruth Leuwerik, Hans Holt und Josef Meinrad spielen die Hauptrollen. Der Streifen erzählt die Geschichte einer österreichischen kinderreichen Familie. Der Vater verliert das ganze Vermögen und nach dem „Anschluss“ an Deutschland verreisen die Trapps ins ferne Amerika, um dort wie in der Heimat als Sänger*innen Erfolg zu haben. Beginn der Vorstellung: 16.00 Uhr. Der Eintritt zum Film-Nachmittag ist frei. Das ehrenamtliche WIFAR-Team erbittet Spenden. Für höchstens 40 Personen ist Platz im Vorführraum. Deshalb ersuchen die Organisator*innen um baldige Reservierungen: Telefon 37 45 312. Anmeldungen per E-Mail: wifar@aon.at. Der Bezirk unterstützt die Arbeit der WIFAR-Mannschaft.

Allgemeine Informationen:

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung: www.wifar.at/

Film „Die Trapp Familie“ (Cinema Austriaco): https://cinema-austriaco.org/de/2021/08/02/die-trapp-familie/

Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at