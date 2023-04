Campus Lectures: Podiumsdiskussion zur Rolle von Politik, Wähler*innen und Medien in der Gesellschaft

Wien (OTS) - Was sind die Anforderungen an eine*n Politiker*in? Und wie passen Moral und Politik zusammen? Braucht es Politiker*innen überhaupt? Diese und weitere Fragen diskutieren Bundesministerin Karoline Edtstadler und weitere Gäste aus Politik und Wissenschaft am 14. April an der FH Campus Wien. Moderiert wird die Veranstaltung des Fachbereichs Angewandte Politikwissenschaft von KURIER-Journalist Christian Böhmer.

Laut einer im September 2021 in Österreich von OGM durchgeführten Umfrage vertrauten nur 37 Prozent der Befragten der Politik. Damit ging das Vertrauen in die Politik gegenüber dem Jahr zuvor deutlich zurück. Ein alarmierender Wert, bedenkt man, dass Politik alle angeht.

Wenn die Politik immer weniger Wert und Bedeutung für die Menschen hat, sind die Politiker*innen gefordert, das verlorene Vertrauen wiederherzustellen. Wie aber anstellen, wenn vertrauensbildendes, vorausschauendes politisches Handeln mit der schnell gesetzten populistischen Parole konkurriert? Welche Fähigkeiten brauchen Politiker*innen, um gestalterisch tätig zu sein und dringend anstehende Herausforderungen lösen zu können?

> 14. April 2023, 18.00 Uhr

> FH Campus Wien, Festsaal, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Programm:

18.00-19.30 Uhr:

Podiumsdiskussion: Politik, Wähler*innen und Medien – Rollen in der Gesellschaft zwischen populistischem Dilemma und demokratischer Notwendigkeit

Es diskutieren:

Mag.a Karoline Edtstadler , Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt

, Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt Univ.-Prof. Dr. Andreas Schnider , Vorsitzender der Ethikkommission der FH Campus Wien

, Vorsitzender der Ethikkommission der FH Campus Wien Miriam Kaiys, BA , Klubobfrau der SPÖ Leopoldstadt, Studierende im Masterlehrgang Digitalisierung, Politik und Kommunikation

, Klubobfrau der SPÖ Leopoldstadt, Studierende im Masterlehrgang Digitalisierung, Politik und Kommunikation FH-Prof. Dr. Peter Grabner, Leiter des Fachbereichs Angewandte Politikwissenschaft der FH Campus Wien

Moderation: Dr. Christian Böhmer, Innenpolitik-Journalist KURIER, Lehrender in den Masterlehrgängen Digitalisierung, Politik und Kommunikation sowie Führung, Politik und Management an der FH Campus Wien

Anschließend Vernetzung bei Erfrischungen.

Anmeldung:

Wir bitten um Anmeldung bis 13. April 2023 unter Anmeldung.fpm@fh-campuswien.ac.at.

Die Teilnahme an der Campus Lecture ist kostenlos. Weitere Infos unter www.fh-campuswien.ac.at/campuslectures-politik.

Angewandte Politikwissenschaft an der FH Campus Wien

Der Fachbereich Angewandte Politikwissenschaft versteht sich als Plattform für die Zusammenarbeit und den Austausch von Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, der Wirtschaft sowie von NGOs/NPOs. Durch das Zusammenspiel von akademischen Standards, wissenschaftlicher Distanz und kommunikativer Nähe zu den Entscheidungsträger*innen sollen Handlungsoptionen und -alternativen aufgezeigt sowie wissenschaftlich begleitet werden. Ziel ist, die Steigerung der demokratischen Qualität, insbesondere über die Entwicklung vernetzt denkender Absolvent*innen an der Schnittstelle von Bevölkerung – Verwaltung – Politik – Wirtschaft, zu erreichen. Der Fachbereich erfüllt damit die demokratiepolitische Aufgabe der Hochschule einen Beitrag zur fortschreitenden Professionalisierung des politischen Systems zu leisten.

Zum Fachbereich Angewandte Politikwissenschaft gehören die Masterlehrgänge Digitalisierung, Politik und Kommunikation, der englischsprache Masterlehrgang International Relations and Urban Policy sowie der a.o. Master (Continuing Education) Politisches Management (ab Mitte April online auf www.fh-campuswien.ac.at und Nachfolger des auslaufenden Masters Führung, Politik und Management).

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room

Rückfragen & Kontakt:

FH Campus Wien

Mag.a Petra Razenberger

Unternehmenskommunikation

+43 1 606 68 77-6421

petra.razenberger @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at