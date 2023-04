Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Gypsy Swing in Traiskirchen bis zu Neuer Musik in Mistelbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Dienstag, 4. April spielt Mic Oechsners Grappellissimo ab 19.30 Uhr im Ristorante Pierino in Traiskirchen Gypsy Swing und traditionelle Gypsy-Musik. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0699/10311726 und www.projazz.at; Reservierungen unter 02252/57227 und e-mail info @ ristorante-pierino.at.

Am Gründonnerstag, 6. April, präsentieren 5K HD mit Mira Lu Kovacs, Martin Eberle, Benny Omerzell, Manu Mayr und Andreas Lettner bei einem Live-Konzert ab 20.30 Uhr im Kino im Kesselhaus in Krems eine Mischung aus eingängigem Pop und experimenteller Musik. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

„Förderband Presents” heißt es am Karfreitag, 7. April, im Schlosskeller des Schlosses Rothschild in Waidhofen an der Ybbs, wo Jonny Shredder, Aist Connexion, Funky Pete und Akropolis ab 20 Uhr HipHop und Funk zu Gehör bringen. Nähere Informationen beim Kulturverein Förderband unter e-mail info @ foerderbandl.at; Karten unter https://ntry.at.

Ebenfalls am Karfreitag, 7. April, ist „Anton Bruckner in der Haydnregion“ zu Gast. Unter diesem Motto bringt das Ballot Quintett rund um den französischen Dirigenten und Geiger Rémy Ballot ab 19 Uhr in der Therme der Römerstadt Carnuntum in Petronell-Carnuntum Anton Bruckners Streichquintett F-Dur WAB 112, umrahmt von Michael Haydns Streichquintett G-Dur P.109 und Gaetano Donizettis Allegro für Streicher in C-Dur, zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Am Karfreitag, 7. April, sind auch im Rahmen des Festivals „Imago Dei“ im Klangraum Krems Minoritenkirche neue literarische und musikalische Interpretationen des Hans-Christian-Andersen-Märchens „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ zu hören. Die Rezitation zu David Langs Chorwerk „The Little Match Girl Passion“ übernimmt Sophie Reyer. Es spielt die Company of Music, die auch am Ostermontag, 10. April, ab 18 Uhr gemeinsam mit dem Ensemble Monismo unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger die Interpretation von Georg Friedrich Händels Oratorium „Der Messias“ HWV 56 übernimmt. Nähere Informationen und Karten bei der Ticketline 02732/908033, per e-mail tickets @ noe-festival.at und www.klangraum.at bzw. www.imagodei.at.

Beim Karfreitagskonzert auf Schloss Grafenegg begleiten der italienische Countertenor Raffaele Pe und das von ihm gegründete Originalklang-Ensemble La Lira di Orfeo in das Neapel um 1700 und bringen ab 18.30 Uhr im Auditorium Alessandro Scarlattis „De tenebroso lacu“, „Totus Amore languens“, „Infirmata vulnerata“ und „Dormi o fulmine di guerra“, Giuseppe Valentinis Sonata Nr. 7 „La Corelli“ sowie Arcangelo Corellis Sonate Nr. 12 op. 1 zur Aufführung. Am Ostersonntag, 9. April, folgt ab 18.30 Uhr im Auditorium das Osterkonzert des Tonkünstler-Orchesters, das unter der Leitung von Fabien Gabel gemeinsam mit dem Arnold Schoenberg Chor Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Paulus“ für Soli, Chor und Orchester op. 36 erklingen lässt; die Solisten sind Nikola Hillebrand (Sopran), Johanna Krokovay (Alt), Werner Güra (Tenor) und Andrè Schuen (Bariton). Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Bereits ab 16 Uhr spielt das Jugendsinfonieorchester Niederösterreich unter Jon Svinghammar am Ostersonntag, 9. April, im Auditorium von Grafenegg das Préludekonzert mit der symphonischen Dichtung „Finlandia“ op. 26 von Jean Sibelius und Antonín Dvořáks Symphonie Nr. 8 G-Dur op. 88. Wiederholt wird das Konzert am Ostermontag, 10. April, ab 16 Uhr in der Mehrzweckhalle Breitenfurt. Karten für Grafenegg unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com bzw. für Breitenfurt beim Gemeindeamt unter 02239/2342-0. Nähere Informationen beim MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich unter 0664/8485381, e-mail presse @ mkmnoe.at und www.mkmnoe.at.

„Klassik in Mistelbach“ lautet das Motto, wenn die Weinviertler Philharmoniker am Ostermontag, 10. April, ab 18 Uhr im Stadtsaal Mistelbach Joseph Haydns Symphonie Nr. 94 G-Dur „Mit dem Paukenschlag“, das Konzert in G-Dur für Flöte und Orchester op. 29 von Carl Stamitz und Edvard Griegs „Peer-Gynt“-Suiten Nr. 1 und 2 spielen. Nähere Informationen beim Verein Freunde der Weinviertler Philharmoniker unter 0680/1217073, Svea Juckum-Bentz, und e-mail info @ klangwerk.at; Karten beim Bürgerservice Mistelbach unter 02572/2515-2130, e-mail buergerservice @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Schließlich werden am Dienstag, 11. April, im BORG Mistelbach die Ergebnisse des Schulworkshops „MuKaTo – partizipatives Trickfilmprojekt zu Neuer Musik“ als Crossover aus Lo-Fi-Synths, Live-Drums und Field-Recordings präsentiert, die zu einer Echtzeitkomposition aus Klangforschung und experimenteller Clubmusik verschmelzen. Nähere Informationen beim BORG Mistelbach unter 02572/2341-220, e-mail borg.mistelbach @ noeschule.at und www.borgmistelbach.ac.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse