UNIQA: Leistbare Gesundheitsvorsorge für Familien im Fokus

Als führende private Gesundheitsversicherung bietet UNIQA Sicherheit und Flexibilität, speziell auch für Familien

Umfassende Gesundheitsvorsorge muss leistbar sein: Individuelle Abstimmung nach individuellem Bedarf und Budget

Je früher, desto besser – eine private Gesundheitsvorsorge für Kinder zahlt sich doppelt aus: den günstigen Einstieg und bestmögliche medizinische Versorgung sichern

Spezielles Angebot für Kinder: FirstCare wächst mit dem Kind mit

Die eigene Gesundheit sowie die der Liebsten ist das höchste Gut – das hat nicht zuletzt die COVID-19-Pandemie klar gezeigt. Besonders wenn es um Kinder geht, ist es wichtig, dass eine rasche und unkomplizierte Versorgung zu jeder Zeit gewährleistet ist. „Eltern wollen vor allem eines für ihre Kinder: Sie wollen sie bestens versorgt wissen. Wenn ärztliche Betreuung benötigt wird, muss es schnell und einfach gehen. Lange Wartezeiten oder die Trennung von den Eltern stellen eine zusätzliche Belastung dar, die wir den Familien abnehmen möchten“, so Peter Eichler, Vorstand für Personenversicherung bei UNIQA Insurance Group AG. Dass besonders bei jungen Familien auch die Leistbarkeit ein entscheidendes Kriterium ist, liegt auf der Hand. Deshalb bietet UNIQA hier zahlreiche Möglichkeiten. Gerade jene, die früh beginnen, profitieren auf Dauer. „Der Weltgesundheitstag am 7. April ist für uns kein Aktionstag – seine Existenz erinnert uns an 365 Tagen des Jahres an unsere Verantwortung hinsichtlich der Gesundheit und der umfassenden Versorgung unserer Kund:innen während ihres gesamten Lebens. Diese Verantwortung spornt uns an, stets die besten und auch leistbare Lösungen und Services im Ökosystem Gesundheit zu bieten“, betont Peter Eichler weiter.

Single – Familienplanung – Schwangerschaft – Familie: Immer rundum versorgt

UNIQA bietet umfangreiche Vorsorgemöglichkeiten für junge Erwachsene, Paare vor der Familienplanung und während der Schwangerschaft sowie für den Nachwuchs. Der passende Versicherungsschutz kann je nach Bedarf und Budget individuell bestimmt werden – dabei stehen die Berater:innen von UNIQA gerne zur Seite. Für junge Erwachsene bis 35 Jahre ist beispielsweise die Sonderklasse in Option der ideale Einstieg: Dieser Tarif garantiert sofort nach Abschluss eine Sonderklassedeckung nach einem Unfall – inklusive freier Arzt- und Krankenhauswahl sowie rasche, flexible Termine für geplante Operationen. Nach zwei Jahren Laufzeit besteht jeweils zum Ende des Versicherungsjahres die Möglichkeit auf den vollen Versicherungsschutz für Unfall und Krankheit umzusteigen. Die Vorteile dabei sind, dass keine neuerliche Überprüfung des Gesundheitszustandes notwendig ist, keine Wartezeit besteht und bei der Prämie das ursprüngliche Eintrittsalter berücksichtigt wird. Die Privatarzt-Versicherung rundet die private Gesundheitsvorsorge ab – sie enthält auch wertvolle Leistungen für Schwangerschaftsuntersuchungen und Hebammen. Werden beide Tarife – Sonderklasse und Privatarzt – gewählt, dürfen sich Kund:innen über einen Kombinationsrabatt freuen. Ein weiteres Plus: Ab zwei Personen gibt es einen Familienrabatt. Mit der BabyOption zur Sonderklasse kann man schon bei Abschluss der Versicherung frühzeitig für den Nachwuchs vorsorgen: Dieser kann dann ab Geburt unabhängig vom Gesundheitszustand versichert werden – das erste Jahr sogar kostenlos. Mehr Informationen zur BabyOption: https://www.uniqa.at/versicherung/gesundheit/baby.html





Prämienbeispiele*:

20 Jahre

Sonderklasse in Option mit bundeslandabhängigem Selbstbehalt: 20,71 Euro

Baby-Option: 4,11 Euro

Privatarzt: 39,76 Euro

Im Paket: 64,58 Euro

30 Jahre

Sonderklasse in Option mit bundeslandabhängigem Selbstbehalt: 25,97 Euro

Baby-Option: 4,11 Euro

Privatarzt: 48,22 Euro

Im Paket: 78,30 Euro





FirstCare: Die Gesundheitsvorsorge für Kinder, die mitwächst

Selbstverständlich kann für den Nachwuchs auch eine eigene Vorsorge abgeschlossen werden. Die private Krankenzusatzversicherung ‚FirstCare‘ gibt es um 11,11 Euro monatlich – sie wächst mit und passt die Leistungen flexibel an das Alter und den Bedarf des Kindes an: Bis zwölf Jahre kann ein Elternteil das Kind bei einem Spitalsaufenthalt begleiten. Durch die Anwesenheit einer engen Bezugsperson fühlen sich die Kinder geborgen und sicher und werden schneller wieder gesund. Wird das Kind älter, ändern sich die Bedürfnisse und somit automatisch die Leistungen von ‚FirstCare‘: Vom 13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr übernimmt UNIQA die Sonderklassebehandlung im Zweibettzimmer nach einem Unfall sowie die Kosten für eine Begleitperson. Bis 18 Jahre sichert FirstCare auch finanzielle Hilfe bei bestimmten schweren Erkrankungen und es sind auch die Kosten für Impfungen gegen FSME, Pneumokokken, Tetanus / Diphterie und Grippe gedeckt. Ab 18 werden nicht nur nach Unfall, sondern auch bei vielen schweren Erkrankungen die Kosten für Sonderklasse übernommen. Ab 20 ist ein unkomplizierter Umstieg auf die volle Sonderklasse möglich – ohne Wartezeit, ohne Gesundheitsfragen, dafür mit günstiger Prämie. Nähere Informationen zu FirstCare unter: https://www.uniqa.at/versicherung/gesundheit/Folder_FirstCare.pdf

Akut-Versorgt: Wenn am Wochenende oder nachts ärztliche Abklärung nötig ist

Weil akute Beschwerden gerne am Abend, nachts, am Wochenende oder Feiertagen auftreten – also genau dann, wenn Hausärzte keine Ordination bieten und Ambulanzen überfüllt sind –, bietet UNIQA den Kund:innen mit dem Zusatzbaustein Akut-Versorgt ein einzigartiges Service: Nur 5,86 Euro im Monat ermöglichen eine medizinische Akutversorgung ohne Wartezeiten und außerhalb gängiger Ordinationszeiten. Nach einer telefonischen Voranmeldung im UNIQA Kundenservice kann die Patientin, der Patient in derzeit sechs Bundesländern unkompliziert einen Akut-Versorgt Partner aufsuchen. Auf Wunsch kann auch eine ärztliche Videokonsultation in Anspruch genommen werden. Weitere Informationen unter: https://www.uniqa.at/versicherung/gesundheit/akut-versorgt.html

* Für die Berechnungen der KV-Beispielprämien wurden folgende Annahmen getroffen: Einzelkrankenversicherung, sozialversicherte Person (ÖGK) mit gutem Gesundheitszustand. Prämienzahlung monatlich, inkl. Versicherungssteuer. Der Kombinationsrabatt wurde bei der Kombination Sonderklasse mit Privatarzttarif berücksichtigt, ein etwaiger Familienrabatt wurde nicht berücksichtigt. Stand Februar 2023. Beträge können sich aufgrund von Tarifanpassungen jährlich ändern.

Über UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 23.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern rund 15,5 Millionen Kundinnen und Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

