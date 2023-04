AUSTROMED-Hauptversammlung: Nachhaltigkeitsleitfaden für Medizinprodukte-Unternehmen präsentiert

Leitfaden liefert praxisorientiertes Werkzeug zur Implementierung und Weiterentwicklung von Nachhaltigkeit in den Unternehmen

Wien (OTS) - Für die AUSTROMED, die Interessensvertretung der österreichischen Medizinprodukte-Unternehmen, steht außer Frage, dass sich die Medizinprodukte-Branche als wesentlicher Versorger des Gesundheitswesens mit den spezifischen Anforderungen und Chancen eines nachhaltigen Wirtschaftens auseinandersetzen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen muss. Deshalb hat sie in Kooperation mit der PHARMIG, dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreich, einen Nachhaltigkeitsleitfaden für die Branche entwickelt. Der Leitfaden soll den Medizinprodukte-Unternehmen eine wertvolle Unterstützung bei der systematischen Implementierung und Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsagenden in die Strategie und Prozesse ihrer Organisationen in die Hand geben und wurde im Rahmen der AUSTROMED-Hauptversammlung am 31.03.2023 präsentiert. Der als Info-Tool konzipierte Leitfaden steht exklusiv allen AUSTROMED-Mitgliedern zur Verfügung.

Mit dem Leitfaden in eine nachhaltige Zukunft

„Die AUSTROMED setzt einen starken Fokus auf die Bereiche Wirtschaft und Gesellschaft. Das bevorstehende Gesetz zur Sorgfaltspflicht in Lieferketten erfordert eine noch stärkere Investition in die soziale Nachhaltigkeit,“ betonte AUSTROMED-Präsident Gerald Gschlössl und weiter: „Der Nachhaltigkeitsleitfaden soll die Unternehmen unterstützen, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu stärken."

Der Leitfaden soll für alle Unternehmen gleichermaßen anwendbar sein. Die beschriebenen Vorgehensweisen beziehen sich auf die in der „ONR 192500 zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen (CSR)“ angeführten Prozesse, aber auch auf andere international anerkannte Standards. Letztlich handelt es sich um ein „lebendes“ Dokument, das je nach aktueller Gesetzeslage – beispielsweise die Auswirkungen des geplanten EU-weiten Lieferkettengesetzes – oder anerkannter Praxis aktualisiert wird.

Neue Benannte Stelle für Österreich

„Der Dauerbrenner MDR und IVDR wird uns auch die nächsten Jahre sehr intensiv beschäftigten. Am wichtigsten ist es für die Unternehmen, dass Kapazitätsengpass und Zertifizierungsstau aufgelöst werden, damit sie ihre Produkte am europäischen Markt etablieren und vor allem auch neue innovative Produkte in den Markt bringen können“, sagte Präsident Gerald Gschlössl. Er begrüßte, dass die Medizinprodukte-Branche mit der Benennung von QMD Services GmbH wieder eine Benannte Stelle für In-vitro-Diagnostika mit Sitz in Österreich hat.

Über AUSTROMED

Die AUSTROMED ist die Interessensvertretung für Unternehmen, die in der Entwicklung, der Produktion, der Aufbereitung und dem Handel von Medizinprodukten in Österreich tätig sind. AUSTROMED ist Partner der Gesundheitspolitik und versteht sich als Service- und Anlaufstelle für knapp 130 Mitglieder. Insgesamt gibt es rund 750.000 Medizinprodukte in Österreich. Sie bilden einen fixen Bestandteil des täglichen Lebens und einen wesentlichen Grundpfeiler der heutigen Medizin. Das Medizinprodukte-Angebot der AUSTROMED-Mitgliedsunternehmen ist vielfältig. Es reicht von Einmalprodukten bis zu Hightech-Geräten. Medizinprodukte-Unternehmen sind als wesentlicher Versorger des Gesundheitswesens ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber mit einer Bruttowertschöpfung von 4,5 Mrd. Euro und rd. 56.000 Beschäftigten (direkt und indirekt).

Rückfragen & Kontakt:

Felix Badura

AUSTROMED

Interessensvertretung der Medizinprodukte-Unternehmen

PR und Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 1 877 70 12-13

E-Mail: felix.badura @ austromed.org

www.austromed.org