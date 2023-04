HIRSCHTEC führt HIRSCHTEC Digital Workplace® ein

Schöne neue Arbeitswelt

Wien (OTS) - HIRSCHTEC begleitet Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei ihrer Transformation in die neue hybride Arbeitswelt und überzeugt mit jahrelanger Expertise im Bereich des Digital Workplace. Der HIRSCHTEC Digital Workplace® – der offiziell beim DPMA, EUIPO und IGE registriert ist – fungiert hierbei als zentrale Komponente im Transformationsprozess.

Die Welt ist in einem permanenten Wandel. Organisationen müssen rasch, flexibel und produktiv agieren, damit Fortschritt und Erfolge aus den Möglichkeiten digitaler Technologien entstehen können. Dafür ist es essenziell, dass Bereiche wie digitale Fitness der Mitarbeitenden, Organisationskultur und Digital Workplace ganzheitlich gesehen werden und zueinander passen. Der HIRSCHTEC Digital Workplace® ist damit ein entscheidender Bestandteil der Transformation von Organisationen. Er ist ein auf Microsoft Teams basierender Best-Practice-Ansatz, der um Elemente wie Mitarbeiter-App, Redaktionswerkzeuge oder auch KI-basierte Enterprise Search, für das schnelle Finden von Dokumenten, erweitert ist.

„ Seit 2005 ist HIRSCHTEC auf die Digitalisierung der internen Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen spezialisiert. Der HIRSCHTEC Digital Workplace® dient hierbei als eines der zentralen Elemente einer neuen hybriden Arbeitswelt. Er ermöglicht Mitarbeitenden in Unternehmen flexibel von überall aus auf für sie wichtige Informationen, Dokumente und Instrumente für die Kommunikation und Zusammenarbeit zuzugreifen und ihren Arbeitsalltag produktiver zu gestalten Durch die sozialen Funktionen, die er mitbringt, können sich Mitarbeitende gleichzeitig stärker aktiv ins Unternehmensgeschehen einbringen. Denn all das braucht es, damit die Transformation letztendlich gelingen kann ”, so Lutz Hirsch, CEO HIRSCHTEC.

Neben der Intranet- und Digital-Workplace-Einführung und -Weiterentwicklung sowie der Automatisierung von Arbeitsabläufen unterstützt HIRSCHTEC Unternehmen auch im Bereich Leadership und Organisation, mit begleitenden Kommunikations- und Change-Maßnahmen sowie bei der Gestaltung von Raumkonzepten für die hybride Zusammenarbeit. Alle Bereiche machen für HIRSCHTEC die Transformation in die hybride Arbeitswelt aus und sollten stets zusammengedacht werden.

Rückfragen & Kontakt:

HIRSCHTEC

Barbara Schwarz

Consultant

0676/84905027

barbara.schwarz @ currycom.com