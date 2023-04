WB-Stellenmonitor zeigt knapp 215.000 offene Stellen im März

Wien (OTS) - „Die Bilanz vom Wirtschaftsbund Stellenmonitor für die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt steht im März auf Alarmstufe Rot. Der WB-Stellenmonitor verzeichnet wieder 214.971 ausgeschriebene Stellen in Österreich. Betriebe suchen österreichweit händeringend nach Personal. Ein Zustand, der sich besonders negativ auf den Standort auswirkt. Gerade jetzt in den Osterferien entgeht vielen Betrieben das Geschäft, weil sie die Nachfrage ohne ausreichendes Personal nicht decken können“, sagt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

„Trotz der schwierigen Arbeitsmarktsituation und nachlassender Auftragslage versuchen unsere Betriebe ihre Mitarbeiter zu halten. Die heimische Wirtschaft braucht daher dringend weitere Entlastungsmaßnahmen und langfristige Arbeitsmarktreformen, um schnellstmöglich aus dieser Krisensituation rauszukommen. Denn es gibt Potenzial am österreichischen Arbeitsmarkt, welches mit entsprechenden Anreizen gehoben werden muss. Es braucht eine Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden und ein Anreizmodell, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer motiviert, länger im Erwerbsleben zu bleiben. Die derzeitige Situation ist definitiv nicht mehr tragbar und Fantasiemodelle wie die 4-Tage-Woche alla SPÖ zu fordern ist angesichts solcher Zahlen als grob fahrlässiges Verhalten einzustufen. Wenn wir unseren heimischen Betrieben nicht schleunigst unter die Arme greifen, droht uns ein noch stärkerer Rückgang der Konjunktur, als er ohnehin schon im Raum steht“, so Egger abschließend.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick:

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 32.826

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 23.795

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 317

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 3.783

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 20.459

Handel, Logistik, Verkehr: 41.750

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 2.068

Maschinenbau, Kfz, Metall: 17.814

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.438

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 10.983

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 16.380

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 229

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 26.378

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.508

Nicht konkreter zuordenbar: 15.243

Der Stellenmonitor ist ein Webcrawler-Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at