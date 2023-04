Drei Jahre bank99: Weiter auf Wachstumskurs

Am 1. April 2020 startete die Österreichische Post AG mit der bank99 ihr neues Finanzinstitut. Nun – drei Jahre später – zählt sie über 260.000 Kund*innen.

Wien (OTS) - Es ist hinlänglich bekannt: 2021 übernahm die bank99 100.000 private Kund*innen der ING und erreichte damit schlagartig einen Kund*innenstock von über 200.000. Im vergangenen Geschäftsjahr (2022) wuchs die Bank weiter erfolgreich und organisch und hat nun – zu ihrem dritten Geburtstag – bereits über 260.000 Kund*innen.

„Vor drei Jahren waren wir noch ein Start-up, in der kurzen Zeit sind wir rasch und nachhaltig gewachsen“, freut sich Bernhard Achberger, Vorstandsmitglied Marktfolge der bank99. Ihr Ziel mit einfachen Produkten, günstigen Angeboten, persönlicher Betreuung genauso wie den digitalen Features zu punkten, verfolgt sie konsequent und erfolgreich. 2024 will die bank99 den Break Even erreichen.

UPDATES BEI MANAGEMENT UND STRATEGIE

Der Wachstumskurs wird fortgesetzt. „Die nächsten Jahre werden klar unseren vollen Einsatz verlangen“, sagt Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied Markt & Digitalisierung der bank99. Mit ein Grund, weshalb sich kürzlich der Vorstand neu aufgestellt hat, ist die Tatsache, dass vor allem die Digitalisierung und die weitere Harmonisierung der IT-Systeme noch stärker vorangetrieben wird. Mit Bernhard Hohenegger, nun Vorstandsmitglied IT & Operations, werden diese Bereiche noch mehr Drive bekommen.

Auch in der Vertriebsstrategie wird es Weiterentwicklungen geben: „Mit unseren weitreichenden Kanälen online aber auch analog bis in den letzten Winkel von Österreich, haben wir die Möglichkeit, mit einem umfassenden Omnikanalkonzept erfolgreich auf die Bedürfnisse unserer Kund*innen einzugehen“, erklärt Kasandziev. Das Konzept wird gerade ausgearbeitet und dann nach und nach implementiert.

Weiterentwicklungen wird es auch in der Markenstrategie geben. „Ist unsere Markenbekanntheit besonders im vergangenen Jahr durch die erfolgreiche Klimabonus-Aktion stark gestiegen, gilt es nun die Marke zu stärken“, kommentiert Kasandziev. Eine neue Imagekampagne wäre schon in der Finalisierung, verrät sie.

AUCH KUND*INNEN FEIERN MIT

Anlässlich ihres dritten Geburtstags hat die bank99 ein besonders interessantes Angebot für Sparer*innen in petto: fixsparen99, das Festgeldangebot der Bank, winkt mit 1,5% Zinsen bei 12-monatiger und mit 1% Zinsen bei 6-monatiger Bindung bei Mindesteinlage von 10.000 EUR. Zusätzlich zu den attraktiven Sparzinsen gibt es bei Eröffnung eines konto99 in der Filiale 6 Monate lang die Kontogebühr geschenkt oder das Onlinekonto sogar komplett gratis. „Das Thema Sparen ist aufgrund der gestiegenen Zinsen bei vielen Menschen wieder äußerst attraktiv. Als bank99 punkten wir neben einem fairen Angebot vor allen durch unsere flächendeckende Präsenz und unsere stabile Basis mit der Österreichischen Post im Hintergrund“, betont Kasandziev abschließend.

BANK99 DIE BANK, DIE’S BRINGT

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Seit April 2020 aktiv, übernahm sie zum Jahresende 2021 das Privatkund*innengeschäft der ING in Österreich. Mit über 300 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit aktuell mehr als 260.000 Kund*innen. Als Digitalbank mit einem flächendeckenden Netz mit über 1.700 Geschäftsstellen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, Veranlagung und Sparen, Wohnbaufinanzierung und Versicherungen. Mehr unter bank99.at.

