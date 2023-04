AURE Immobilien: Schnellere Widmungsverfahren könnten der Wohnungsknappheit in Wien entgegenwirken

Wien (OTS) - Eine ab dem Jahr 2024 drohende Wohnungsknappheit beschäftigt derzeit die Wiener Bevölkerung und alle jene, die einen Umzug in die Hauptstadt planen. Einen wichtigen Impuls, um dringend benötigte, neue Wohnbauvorhaben schneller auf den Weg zu bringen, sieht Philipp Smula von AURE Immobilien in der Beschleunigung von Widmungsverfahren.

In aller Deutlichkeit zeichnet sich ab, dass in Wien ab dem Jahr 2024 mit einer enormen Wohnungsnot zu rechnen ist. Nach Hinten verschobene Wohnbauprojekte, WKO-Zahlen zu stetig rückläufigen Baugenehmigungen sowie düstere Prognosen für die kommenden Jahre bestätigen die alarmierende Lage. Zurückzuführen ist das sinkende Angebot an Wohnungen auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten der letzten Jahre, die allem voran hohe Baukosten und Verzögerungen bei der Fertigstellung von Neubauten mit sich brachten.

Zeit ist Geld: schnellere Widmungsverfahren als Lösungsimpuls

Philipp Smula, Gründer und Geschäftsführer von AURE Immobilien, sieht einen wichtigen Ansatz zur Lösung der Wohnungsknappheit unter anderem in der Beschleunigung von Flächenwidmungsverfahren für Wohnbauvorhaben. Das Team von AURE Immobilien, als Experten für die Potenzialerhebung und Vermittlung von Bauhoffnungsland in Wien und Umgebung, befasst sich laufend mit Umwidmungen und kennt deren Komplexität. Von der Einreichung, der Prüfung des Antrags durch die zuständige Behörde, der Einwendungsfrist für die Öffentlichkeit bis hin zur Stellungnahme bzw. Beschlussfassung der Behörde und der schlussendlichen Rechtskraft des Beschlusses vergehen in Wien selten Monate, meistens sind es einige Jahre.

„Zeit ist Geld und wird gerade in der aktuellen Wirtschaftslage immer teurer. Bei der derzeitigen Zinsentwicklung können langatmige, herausgezögerte Widmungsverfahren schnell das Aus eines Bauprojekts bedeuten. Gerade von Seiten Politik und Behörden sind nun Schnelligkeit und effiziente Bearbeitung gefragt, damit neu geplante Wohnbauprojekte rasch ins Bauverfahren übergehen“, positioniert sich Immobilien-Experte Smula.

Auch die seit 2019 im Wiener Stadtgebiet geltende Regelung „Geförderter Wohnbau“, die vorschreibt, dass überall dort, wo es zur Neuwidmung von Wohngebieten oder gemischtem Bauland mit Wohnnutzflächen ab 5.000 m2 kommt, zwei Drittel davon als geförderter Wohnbau realisiert werden müssen, verfehlt nach Einschätzung des Experten in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Schieflage ihre Zielsetzung. „Dass es gerade in einer Phase der Wohnungsknappheit dringend geförderten, leistbaren Wohnraum in Wien braucht, steht gänzlich außer Frage. Bei den mittlerweile enorm gestiegenen Baukosten scheitern im Kontext der Widmungsregelung aber immer häufiger vielversprechende Wohnbauprojekte. Zwei Drittel geförderten Wohnbau umzusetzen, ist derzeit meist wirtschaftlich gar nicht darstellbar“, so Philipp Smula abschließend.

Über AURE Immobilien

AURE Immobilien, eine Marke der Aurez Immobilen GmbH, ist der Spezialist, wenn es um die Vermittlung von Baugrundstücken, landwirtschaftlichen Flächen, Einfamilienhäusern und Zinshäusern in Wien und Wien Umgebung geht. Das breit aufgestellte Team bietet Verkäufer:innen, Bauträger:innen und Projektentwickler:innen sowie Investor:innen qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die von einer profunden Marktkenntnis, Vertrauen und Diskretion geprägt sind.

Mehr Infos unter: www.aure-immobilien.at

