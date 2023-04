Kunst am Wiener Hauptbahnhof

Wien (OTS) - Für den Projektstart von moving practice hat museum in progress den Schweizer Künstler Christian Robert-Tissot gewinnen können. Die Kunst bewegt auf dem Wiener Hauptbahnhof und im digital museum in progress unter www.mip.at/digital-mip/moving-practice.



Christian Robert-Tissot, der Künstler aus Genf, erreicht uns bei den Stiegen der Gleise 3 bis 12 mit seiner bunten Bildbotschaft: HURRY UP, THE SUN IS ABOUT TO SET (Beeile Dich, die Sonne wird gleich untergehen!). Und verteilt über den gesamten Hauptbahnhof finden wir seine bunten Plakate, die uns mit dem Schriftzug HORIZON über alle Grenzen zu neuen Horizonten einladen.



HURRY UP, THE SUN IS ABOUT TO SET

Wozu die Eile? Geht es darum, der vermeintlich letzten Generation die Zukunft ihrer Kinder zu sichern, bevor es zu spät ist? Oder ist es die Sonne der Kultur, die tief steht? Wird hier gar die ständige Eile der Selbstoptimierer*innen parodiert, die keine Zeit mehr für das bewusste Erleben von Naturerscheinungen haben?



Christian Robert-Tissot hat uns seinen sinnbildlichen Ausruf mit einer Metapher als Frage in den Bildsinn gestellt. Der Aufruf erhält ein gedankliches Echo, das die Betrachter*innen mit ihren eigenen Fragen zurücklässt, die wiederum ganz und gar von der jeweiligen persönlichen freien Assoziation ausgelöst werden. Freies Assoziieren erwünscht. Und Vorsicht: Kunst regt zum Verweilen an! (erklärt Alois Herrmann, der Co-Kurator aus dem museum in progress)



Die Metapher der Sonne, die am Untergehen ist, kann als symbolischer Hinweis auf eine kritische Situation verstanden werden, die Bewegung und schnelles Handeln erfordert. Jede*r Einzelne kann sich je nach Lebensumständen und persönlichen Herausforderungen angesprochen fühlen, Initiative zu ergreifen.



HURRY UP, THE SUN IS ABOUT TO SET lässt sich auch auf den Ausstellungsort des Bahnhofs beziehen, der ein Ort der Bewegung und des Durchgangs ist. Die Passant*innen, die täglich durch den Bahnhof gehen, sind in ständiger Bewegung und Eile. moving practice transformiert diesen Ort der Bewegung in einen Ort der Reflexion und des Innehaltens.



Über den Bahnhof verteilt, eröffnet uns Christian Robert-Tissot weitere Horizonte, die er wiederum in Schrift und lebhafter Farbigkeit ins Bild auf A0-Plakate gesetzt hat. HORIZON schreibt der Künstler, und museum in progress als Initiator des Projektes wird zum Reiseveranstalter, der sein Publikum mit der Sonne immer neu über Horizonte persönlicher Reflexionen schickt.

Die installative Kunstintervention moving practice ist auf den Werbeflächen der Stiegen-Abgänge Bahnsteige 3 bis 12 bis Mitte Mai 2023 und auf Bahnhofsplakaten über den Hauptbahnhof verteilt bis Ende März 2024 zu sehen.

Die digitale Entsprechung von Christian Robert-Tissot ist im Online-Museum „digital museum in progress“ bereits verfügbar: www.mip.at/digital-mip/moving-practice/robert-tissot



Eröffnung für Pressemitglieder: Mittwoch, 5. April 2023 um 15.30 Uhr (nach Anmeldung)

Fotos und weitere Presseunterlagen unter: office@mip.at

Ab 1. Juni 2023 wird moving practice mit Werken von Sarah Ortmeyer fortgesetzt.

moving practice ist ein Projekt von museum in progress am Hauptbahnhof Wien in Zusammenarbeit mit ÖBB Werbung. Ermöglicht durch die Kunstsektion des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS) mit Unterstützung von Pro Helvetia. Hotelpartner: Hotel Altstadt. Kuratiert von Alois Herrmann und Kaspar Mühlemann Hartl.

