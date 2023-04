Nach Kärnten-Wahl: SPÖ fixiert personelle Weichenstellungen für kommende Legislaturperiode

Kaiser, Sucher: Gute Mischung aus fortgesetzter Verjüngung, jung und erfahren sowie Stabilität und Kontinuität. 7 neue Landtagsabgeordnete.

Klagenfurt (OTS) - Heute, Montag, präsentierte SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser, gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Andreas Sucher das Team der SPÖ in der Landesregierung, im Landtag und im Bundesrat für die kommenden 5 Jahre. Es wird weiterhin 5 SPÖ Regierungssitze geben, mit Peter Kaiser an der Spitze. LHStv.in Schaunig wird 1. Landeshauptmann-Stellvertreterin, Beate Prettner, Sara Schaar und Daniel Fellner verbleiben als Landesrät:innen, im Landtag rücken sieben neue von insgesamt 15 Abgeordnete nach. Alle Regionen Kärntens sind durch das SPÖ Team vertreten, das eine deutliche Fortsetzung der bereits eingeleiteten Verjüngung erfährt. Für die SPÖ neu im Landtag sind: Marika Lagger-Pöllinger (Bürgermeisterin in Lendorf), René Willegger (Vorsitzender des ÖGB Kärnten), Nicole Schojer (Gemeinderätin in Villach), Hermann Srienz (Bürgermeister in Feistritz ob Bleiburg), Manuela Lobnik (Vorsitzende der SJG Völkermarkt), Ervin Hukarevic (Stadtrat in Ferlach) und Maximilan Rakuscha (Gemeinderat in Klagenfurt). Für den Bundesrat wurden Claudia Arpa und Manfred Mertel nominiert.

„Mit einstimmigen Beschluss wurden die personellen Weichenstellungen für die kommende Legislaturperiode heute durch den Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten gefällt. Wir setzen unseren kontinuierlichen, stabilen und verlässlichen Kurs - auch personell - für Kärnten fort. Alle Regionen unseres Bundeslandes sind vertreten, das Team ist eine ausgewogene Mischung aus Frauen und Männern, aus jung und erfahren. Eine Verjüngung unseres Team im Landtag ist deutlich zu spüren - unser jüngster Abgeordneter etwa, Ervin Hukarevic, ist mit 27 der jüngste Mandatar im Landtag. Ich bin davon überzeugt, sie alle werden, wie schon bisher, für Kärnten ihr Bestes geben“, so Kaiser.

SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher verwies darauf, dass der Großteil der neuen Abgeordneten die SPÖ Nachwuchsakademie besucht haben. Die Präsentation und Unterzeichnung des neuen Regierungsprogramms erfolgt am Mittwoch 05. April .

Gesamte Pressekonferenz unter: www.facebook.com/peter.kaiser.kaernten/videos/3195192410626365/

