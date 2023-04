ORF Radio Vorarlberg: Immer ein Gewinn

Begeisterte Hörerinnen und Hörer beim exklusiven Musik-Brunch auf dem Muttersberg

Wien (OTS) - 60 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner des ORF Radio Vorarlberg-Spiels „Das geheimnisvolle Geräusch“ starteten am 1. April 2023 mit einem einzigartigen Erlebnis in den neuen Monat: In Kooperation mit dem Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr kamen sie in den Genuss eines exklusiven Musik-Brunchs.

Früh morgens sammelte ein Doppeldecker-Bus die Eingeladenen aus dem ganzen Land ein und brachte sie mit ORF Radio Vorarlberg-Moderatorin Nicole Benvenuti nach Bludenz zur Muttersberg-Seilbahn. Anschließend gondelten sie komfortabel auf 1.401 Meter zur Bergstation, wo die ORF Radio Vorarlberg-Community bereits im Alpengasthof Muttersberg zu einem genussvollen Brunch erwartet wurde. ORF-Landesdirektor Markus Klement und Doppelmayr-PR-Managerin Julia Schwärzler begrüßten und eröffneten das Buffet. Mit dabei waren auch Muttersberg-Geschäftsführer Johann Bandl und der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann.

Neben regionalen Speisen und Getränken wurden bei diesem besonderen Event stimmungsvolle musikalische Leckerbissen serviert. Die Vorarlberger Musiker „FALKE UND EULE“ mit Singer-Songwriter Falco Luneau und Schlagzeuger Gernot Beck sorgten für den passenden Sound. Nach diesem gemütlichen Start ins Wochenende bei ausgelassener Stimmung und mit Geschenken im Gepäck machten sich die Gewinnerinnen und Gewinner wieder auf ihren Heimweg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Das persönliche Beisammensein mit unserer ORF Radio Vorarlberg-Community ist eine großartige Bereicherung! Es macht richtig viel Spaß, mit unseren Radio-Gewinnspielen Freude zu bereiten!“

Nächste Gewinnspiele bereits am Start

Im April stehen bei ORF Radio Vorarlberg zwei neue Gewinnspiele auf dem Programm. „Ei, ei Käpt‘n“ heißt es am Osterwochenende: Die Gewinnerinnen und Gewinner werden mit historischen Schiffen inklusive Aperitif-Cocktail, Deluxe-Dinner und Live-Musik in den Bodensee stechen. Mitte April gilt es dann, den Code der „Radio Vorarlberg-Schatzkiste“ zu knacken und täglich 300 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen zu gewinnen.

