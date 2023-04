Pflanzenforscher Yasin Dagdas zum Mitglied der Jungen Akademie der ÖAW gewählt

Wien (OTS) - Yasin Dagdas, Gruppenleiter am Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), ist neu gewähltes Mitglied der Jungen Akademie der ÖAW. Die Junge Akademie ist mit ihren exzellenten Nachwuchswissenschaftler:innen aller Fachrichtungen eine der Säulen zur Verwirklichung der gesetzlichen Aufgabe der ÖAW, „die Wissenschaft in jeglicher Hinsicht zu fördern“.



Die ÖAW hat am Montag, 3. April, die Wahl von GMI-Gruppenleiter Yasin Dagdas in ihre Junge Akademie bekannt gegeben. Dagdas ist der erste Forscher des GMI, der in die Junge Akademie aufgenommen wurde. Die Junge Akademie wurde 2008 gegründet und besteht aus etablierten Nachwuchswissenschaftler:innen, deren Arbeit breite Anerkennung gefunden hat. Ihre Mitglieder werden für acht Jahre gewählt und dürfen zum Zeitpunkt ihrer Wahl das vierzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die neu gewählten ÖAW-Mitglieder werden bei der Feierlichen Sitzung der Akademie am Freitag, 12. Mai, vorgestellt.

Yasin Dagdas

Yasin Dagdas kam 2017 als Gruppenleiter an das GMI, davor war er Postdoktorand im Labor von Sophien Kamoun am The Sainsbury Laboratory in Norwich, Großbritannien. Die Dagdas-Forschungsgruppe erforscht zelluläre Qualitätskontrollmechanismen in Pflanzen, mit Schwerpunkt auf die Autophagie, die zelluläre Müllabfuhr. In seiner jüngsten Veröffentlichung entdeckten Dagdas und sein Team einen molekularen Schalter, der die Autophagie in Pflanzen reguliert. Zu Dagdas' Auszeichnungen gehören der 2018 Biochemical Society Early Career Research Award for Cells, ein ERC Consolidator Grant im Jahr 2022, und ein President’s Medal of the Society of Experimental Biology im Jahr 2023.

Dagdas, der auch GMI’s International Internship Program organisiert, sieht seine Mitgliedschaft in der Jungen Akademie als Gelegenheit, seine Arbeit in den Bereichen Mentoring und Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben. „Meiner Meinung nach haben Wissenschaftler:innen drei Hauptaufgaben: neues Wissen zu erzeugen, die nächste Generation von Forschenden zu fördern und sich mit der Öffentlichkeit über gesellschaftlich relevante Themen auszutauschen. Die Mitgliedschaft in der Jungen Akademie bietet mir eine wertvolle Gelegenheit, mich mit der Öffentlichkeit über pflanzenwissenschaftliche Themen wie den Klimawandel und gentechnisch veränderte Nutzpflanzen auszutauschen“, sagt Dagdas.

Dagdas ist der erste GMI-Wissenschaftler und der vierzehnte Forscher des Vienna BioCenter, der in die Junge Akademie der ÖAW seit ihrer Gründung im Jahr 2008 gewählt wurde. Neben Dagdas sind derzeit vier weitere Forscher:innen des Vienna BioCenter Mitglieder der Jungen Akademie.

Die Gelehrtengesellschaft der ÖAW

Die Gelehrtengesellschaft der ÖAW zählt derzeit mehr als 770 angesehene Wissenschaftler:innen in Österreich und im Ausland zu ihren Mitgliedern.

Weitere ÖAW-Mitglieder mit Bezug zum GMI sind Gründungsdirektor Dieter Schweizer, seit 1992 Wirkliches Mitglied der Klasse Mathematik und Naturwissenschaften, der Wissenschaftliche Direktor Magnus Nordborg, seit 2013 Korrespondierendes Mitglied der Klasse Mathematik und Naturwissenschaften in Österreich, und die ehemalige GMI-Gruppenleiterin Marjori Ann Matzke, Korrespondierendes Mitglied der Klasse Mathematik und Naturwissenschaften im Ausland.



Über das GMI:

Das Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) betreibt Spitzenforschung in der molekularen Pflanzenbiologie. Die Forschungsthemen umfassen Epigenetik, Zellbiologie, Interaktionen zwischen Pflanzen und Krankheitserregern, Entwicklungsbiologie und Populationsgenetik. Das GMI befindet sich am Vienna BioCenter, einem der führenden Life-Science-Standorte in Europa.

