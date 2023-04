Verliebt? Wen wir begehren...

Wien (OTS) - Verliebtheit ist ein Zustand, der Körper, Psyche und Geist berührt. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Pheromone, sie kommen vor allem im Schweiß vor. Somit entscheidet unser Geruchssinn, ob und wie stark wir uns zu jemandem hingezogen fühlen.

Ob aus diesem Verlangen dann tatsächlich Verliebtheit entsteht und ob sich daraus Liebe entwickelt, darüber entscheiden vom Aussehen unabhängige Eigenschaften wie etwa die Persönlichkeitsmerkmale. Was sonst noch ausschlaggebend ist, damit wir uns für einen bestimmten Menschen entscheiden...





Außerdem in der April-Ausgabe von MEDIZIN populär:





Von Pollen geplagt?

Jeder vierte Österreicher reagiert allergisch auf Pflanzenpollen. Die Palette an Beschwerden reicht von der rinnenden Nase über ein Jucken in den Augen bis hin zum Räusperzwang und Husten - was Allergikern hilft.





Auf dem Weg zu mir

Wie es durch Psychotherapie gelingen kann, psychische Probleme zu überwinden und sich seiner eigenen Stärken wieder bewusst zu werden. Psychodrama beispielsweise kann dabei helfen, spielerisch herauszufinden, welche frei- und unfreiwilligen Rollen wir im Leben spielen.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 3. April 2023.





