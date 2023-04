Kinopremiere im Stadtkino: WENN DIE HEIDELERCHE SINGT

Der preisgekrönte Independent-Film WENN DIE HEIDELERCHE SINGT feiert die Kinopremiere im Stadtkino im Künstlerhaus Wien

Wien (OTS) - Das Arthouse-Drama WENN DIE HEIDELERCHE SINGT der österreichischen Regisseurin ANA BILIC hat weltweit zahlreiche Preise, Anerkennungen und Nominierungen an internationalen Filmfestivals im Bereich des Independent Cinema geerntet und die österreichische Kinopremiere findet am 4. Mai 2023 im renommierten Stadtkino in Wien statt. Eine bemerkenswerte Tatsache ist, dass der Film ohne jeglicher öffentlicher Förderung und Unterstützung realisiert wurde. Die Produktion hat bis zur Premiere neben dem klassischen Filmtrailer auch – was ein Novum in Österreich ist – einen Musikvideo zum Film produziert. Ebenfalls wurde ein Buch mit ausgewählten Fotos aus der Produktion in zwei Versionen (DE & EN) veröffentlicht. Einen Album mit Filmmusik bis zur Premiere herauszugeben ist auch in Planung. - Der Film ist ein spannendes Drama mit Mystery-Elementen und in den Hauptrollen sind Danilo Wimmer und Valentina Himmelbauer zu sehen.

Kinopremiere

Die österreichische Kinopremiere des Films WENN DIE HEIDELERCHE SINGT findet im Wiener Stadtkino im Künstlerhaus statt.

Datum: 04.05.2023, 20:15 - 22:45 Uhr

Ort: Stadtkino im Künstlerhaus

Akademiestraße 13, 1010 Wien, Österreich

Url: https://stadtkinowien.at/programm/dat/20230504/

