AC NAUTIK - Bootsführerschein Kroatien (Küstenpatent B inkl. UKW Funk)

Graz (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - AC NAUTIK hat erfolgreich in das Jahr 2023 gestartet und bietet Kurse zum Erwerb des Bootsführerscheins in Kroatien sowie des Küstenpatents B inklusive UKW-Funk an. Dabei legt AC NAUTIK besonderen Wert auf die praktische Ausbildung, um die Fähigkeiten der Kursteilnehmer im Umgang mit Booten und Yachten zu verbessern.

AC NAUTIK legt den Fokus nicht nur auf die Theorie, sondern auch auf die Praxis. Dies ermöglicht es den Teilnehmern, das Gelernte direkt in die Tat umzusetzen und Erfahrungen zu sammeln, die über die bloße Theorie hinausgehen. Die Kurse werden von erfahrenen und qualifizierten Trainern geleitet, die über ein umfangreiches Wissen im Bereich der nautischen Ausbildung verfügen.

Dank der flexiblen Kursplanung können die Teilnehmer die Kurse an ihren individuellen Zeitplan anpassen. Es stehen sowohl Wochenend- als auch Wochenkurse zur Verfügung, die sowohl in Österreich als auch in Kroatien abgehalten werden.

Interessenten können sich auf der Website von AC NAUTIK www.kuestenpatent-kroatien.at anmelden und weitere Informationen zu den Kursen und Terminen erhalten. Mit dem Erwerb des Bootsführerscheins und des Küstenpatents B inklusive UKW-Funk können die Teilnehmer ihre nautischen Fähigkeiten verbessern und sicherer auf dem Wasser unterwegs sein.

Bootsführerschein Kroatien Küstenpatent B inkl. UKW Funk https://www.kuestenpatent-kroatien.at/ac-nautik-blog/blog/

Rückfragen & Kontakt:

Martin Fuchshofer

support @ kuestenpatent-kroatien.at