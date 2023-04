Oster-Bastelspaß ohne Tierleid: Das brauchen Kaninchen zum Wohlfühlen

Neuer Kreativbogen „Mein Kaninchenheim“ der Tierschutzombudsstelle Wien jetzt erhältlich / Czernohorszky: Bitte keine echten Tiere ins Osternest!

Wien (OTS) - Sie sind weich, flauschig und putzig anzuschauen: Kaninchen erfreuen sich nicht nur rund um das Osterfest großer Beliebtheit. Als „Kuscheltiere“ sind sie jedoch gar nicht geeignet. Welche Bedürfnisse die Langohren haben und was es bei der Haltung unbedingt zu beachten gibt, erfahren Kinder mit dem neuen Bastelbogen „Mein Kaninchenheim“ der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW). Die Bögen sind kostenlos an fünf Ausgabestellen im Stadtgebiet erhältlich.

„Das neue Angebot der Tierschutzombudsstelle bietet Kindern passend zu den Osterferien einen tollen Spiel- und Bastelspaß, mit dem sie zugleich ihr Wissen über Kaninchen und deren tierschutzgerechte Haltung erweitern können“, freut sich der Wiener Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky und appelliert an die Eltern: „Bitte nehmen Sie das Interesse Ihrer Kinder an Tieren ernst, indem sie gemeinsam basteln, lernen und spielen. Aber verschenken Sie keinesfalls echte Tiere zum Osterfest!“

Neben den im Bastelbogen enthaltenen Infokarten mit wichtigen Fakten rund um Haltung, Ernährung und Pflege von Kaninchen hat die Tierschutzombudsstelle Wien ein ausführliches Merkblatt zum Thema veröffentlicht. Dieses ist auf der Website der TOW verfügbar. „Was oftmals unterschätzt wird: Ein kleines Tier zu halten bedeutet nicht, dass der Aufwand für die tiergerechte Unterbringung und Pflege kleiner ist. Im Gegenteil: Besonders in der Stadt ist es eine besondere Herausforderung, Kaninchen ihren Bedürfnissen entsprechend zu halten“, betont Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. Wichtig sei es daher, sich vor der Anschaffung ausführlich zu informieren. Dies gilt natürlich nicht nur für Kaninchen.

Ist nach reiflicher Überlegung tatsächlich der Entschluss gefallen, Kaninchen zu halten, dann sollte der erste Weg ins TierQuarTier Wien führen. Dort warten zahlreiche Langohren darauf, in ihr echtes eigenes Kaninchenheim zu übersiedeln. „Wer sich bei der Vorbereitung und Einrichtung an die Tipps und Hinweise aus Bastelbogen und Merkblatt hält, kann sich sicher sein, dass sie oder er den Grundstein für ein glückliches Kaninchenleben legt“, so Persy.

Der Bastelbogen „Mein Kaninchenheim“ ist zu den jeweiligen Öffnungszeiten an folgenden Stellen erhältlich:

Stadtinformation im Rathaus

Stadt Wien – Büchereien, Hauptbücherei, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien

WIENEXTRA-Kinderinfo, MuseumsQuartier/Hof 2, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Landgut Wien Cobenzl, Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

TierQuarTier Wien, Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien



Detailinformationen zu Kontakt und Ausgabezeiten bekommen Sie auf unserer Website: https://www.tieranwalt.at/Aktuelles/Kaninchenheim.htm

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

