IFA Wohnbauentwicklungsprojekt „Josef-Pock-Straße 1-3“ in Graz vollständig platziert

Das 492. IFA Bauherrenmodell ist zu 100% gezeichnet

35 private Anleger:innen haben sich mit gesamt 11,9 Mio. Euro am Projekt mit Erstvermietungs- und Baukostengarantie beteiligt

Baustart im Frühjahr, geplante Fertigstellung im Winter 2024

Erneuter Platzierungserfolg der IFA AG in Graz: Das geförderte Wohnbauentwicklungsprojekt „Josef-Pock-Straße 1-3“ ist per Ende März zu 100% gezeichnet. 35 private Anleger:innen haben sich mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 11,9 Mio. Euro am 492. IFA Bauherrenmodell beteiligt. Sie profitieren von langfristig soliden, inflationsgesicherten Erträgen durch hohe Mietnachfrage, der Stabilität eines realen Sachwerts, öffentlichen Förderungen und steuerlicher Optimierung. Als zusätzliche Highlights für Investor:innen sind die Baukosten als Festpreis garantiert, IFA gewährleistet die Mieteinnahmen für 12 Monate ab Erstvermietung und durch eine Verwertungsoption können Wertsteigerungspotenziale flexibler realisiert werden. Mit „Josef-Pock-Straße 1-3“ schafft IFA in attraktiver Stadtlage 32 hochwertige, leistbare Neubauwohnungen, jede mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse. Der Spatenstich erfolgt in den kommenden Monaten, die Fertigstellung ist für Winter 2024 geplant.

Aktuell können sich private Anleger:innen mit der „Puchstraße 34, Graz“ am 493. Realwertinvestment der IFA AG beteiligen. Zudem ist eine Beteiligung am mittelfristigen IFA Prime Investment „V33“ möglich - einer nachhaltigen Quartiersentwicklung in Salzburger Bestlage mit geförderten Wohnungen, Büros und einem innovativen numa-Hotel. „V33“ ist bereits in Bau und wird - als Highlight für alle Anleger:innen - mit fixen Baukosten aus 2021 realisiert.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten, aber auch institutionellen Investor:innen seit mehr als 4 Jahrzehnten, in Immobilien zu investieren. Die IFA AG ist mit bislang rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich und verwaltet über 2,6 Milliarden Euro für mehr als 7.800 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten (Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (in Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der Gruppe wird die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette abgedeckt. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Janika Hidegh

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 676 346 807 2

E-Mail: j.hidegh @ eup.at