DIE GARTEN TULLN öffnet am 8. April ihre Tore

LH Mikl-Leitner: „Neues lernen und entdecken in Europas erster ökologischer Gartenschau“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Frühling ist ins Land gezogen und die Gartensaison ist angelaufen. Pünktlich zum Beginn der wärmeren Jahreszeit ist es so weit: DIE GARTEN TULLN startet in die neue Saison. Die „Natur im Garten“ Erlebniswelt öffnet am 8. April und setzt mit neuen Attraktionen auf Holzgestaltung, Artenvielfalt und Klimawandelanpassung.

„DIE GARTEN TULLN ist eine einmalige Erfolgsgeschichte, die jährlich über 200.000 Besucherinnen und Besucher nach Tulln lockt. In den 15 Jahren ihres Bestehens hat sie sich nicht nur als beliebtes Ausflugsziel für Gärtnerinnen und Gärtner etabliert, sondern ist auch die erste ökologische Gartenschau Europas und Kompetenzzentrum, wenn es um den eigenen Garten, aber auch das Natur- und Ökologieverständnis geht. Gerade wenn die Natur im Frühling wieder erwacht, gibt es für die ganze Familie Neues zu lernen und zu entdecken“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„70 liebevoll und ausschließlich ökologisch gestaltete und gepflegte Schaugärten warten auf viele Naturgartenfans, die sich Anregungen für den eigenen Garten, Terrasse oder Balkon holen und das umfangreiche Gartenambiente in vollen Zügen zu genießen“, betont Franz Gruber, Geschäftsführer der GARTEN TULLN.

Ein völlig neues Gartenerlebnis zeigt der Schaugarten „Holz im Garten“ des Fachverbandes der Holzindustrie. Der natürliche und nachhaltige Werkstoff Holz hat im Außenbereich viel an klimafreundlichen Lösungen zu bieten. Der Rohstoff zeigt seine Möglichkeiten für die Gestaltung von modernen Terrassen und Fassaden auf horizontaler und vertikaler Ebene. Der neue Garten öffnet sich beidseitig zu seinen Nachbargärten: Der Besucher erfährt in einem neuen, zusammenhängenden Raum viel Wissenswertes über Holz und schätzt die Aufenthaltsqualität auf einem raffiniert gestalteten Holzdeck. Einblicke zeigen Sichtfenster in die Unterkonstruktion der neuen Terrassen- und Fassadenlandschaft.

Klimatische Veränderungen sind in unseren Gärten unübersehbar – vermehrte Hitzetage und -perioden, Trockenheit sowie lokale Starkregenereignisse sind gelebte Praxis. Ein eigens geschaffenes 120 Quadratmeter großes Präriebeet im Kletterpflanzengarten stellt mit besonders hitzeresistenten Stauden und Gräser die Veränderung der künftigen Bepflanzung in unseren Gärten dar. So wird veranschaulicht, welche Pflanzen bei einer Neuanlage eines Gartens vorausschauend die zukünftigen klimatischen Bedingungen vertragen.

Leicht, intelligent, sauber, attraktiv – LISA ist das neue, bedarfsorientierte Mobilitätsangebot in Tulln. Und DIE GARTEN TULLN ist einer der sechs Mobilitätsstandorte des frequentierten E-Shuttles. Als Ausflugsziel ist die Erreichbarkeit „letzten Meile“ ökologisch garantiert, um flexibel und bedarfsorientiert die „Natur im Garten“ Erlebniswelt umweltfreundlich zu erreichen. Das bedeutet schnelle und direkte Wege von den drei Bahnhöfen Tullnerfeld, Tulln und Tulln Stadt. Für eine ökologische und umweltfreundlichere Anreise stehen sechs Stromtankstellen zur Verfügung, um eine größere Versorgungskapazität für alle Besucherinnen und Besucher mit E-Autos anzubieten.

Bis 7. April gibt es die Saisonkarten im Webshop unter www.diegartentulln.at noch zum Vorverkaufspreis. Schenken Sie sieben Monate Erholung und Entspannung in der „Natur im Garten“ Erlebniswelt auch als Ostergeschenk. Von 8. April bis 26. Oktober 2023 hat DIE GARTEN TULLN täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Unter www.diegartentulln.at finden sich neben dem digitalen Ticketshop auch alle Termine und der Download für den kostenlosen Audioguide.

Weitere Informationen: www.diegartentulln.at, Mag. Franz X. Hebenstreit, Pressesprecher, +43 2272/619 60 157, franz.hebenstreit @ naturimgarten.at

