VBW: „JESUS CHRIST SUPERSTAR“ - KONZERTREIHE RESTLOS AUSVERKAUFT

Umjubelte Premiere im Raimund Theater, insgesamt 12.000 Tickets umgesetzt

Wie (OTS) - Wien, 1. April 2023: Gestern Abend fand bei den Vereinigten Bühnen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, die umjubelte Premiere von JESUS CHRIST SUPERSTAR statt. Intendant Christian Struppeck zeigt die legendäre Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice in bewährter und langjähriger Tradition auch dieses Jahr zu Ostern als außergewöhnliches Konzert-Highlight in großer Orchesterbesetzung im Raimund Theater. Die Inszenierung von Alex Balga sorgte nicht nur am gestrigen Premierenabend beim Publikum für tosenden Applaus und Standing Ovations, die Nachfrage war schon im Vorfeld so groß, dass alle neun Termine bereits vorab ausverkauft waren. Insgesamt konnten schon vor der großen Gala-Premiere 12.000 Tickets umgesetzt werden. In der Titelrolle der konzertanten, in englischer Sprache gesungenen Fassung war auch dieses Mal wieder Musicalstar Drew Sarich zu erleben, an seiner Seite Alex Melcher als „Judas“ und Nienke Latten als „Maria Magdalena“.

Dr. Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer Wien Holding GmbH: „Die Musicals der Vereinigten Bühnen Wien tragen maßgeblich zur kulturellen Vielfalt der Musikstadt Wien bei. Gemeinsam mit den VBW-Long-Run-Erfolgsproduktionen REBECCA und Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME trägt auch die große Konzertreihe von JESUS CHRIST SUPERSTAR dazu bei, dass den Menschen hier ein breites Spektrum an Musicalerlebnis geboten wird. Dieses weltberühmte Stück im Raimund Theater in erstklassiger Umsetzung erleben zu können, ist etwas ganz Besonderes und wird vom Publikum zu Recht mit großer Nachfrage und Applaus belohnt.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „JESUS CHRIST SUPERSTAR als außergewöhnliche Konzertreihe mit Spitzenbesetzung und großem Orchester in unseren Musicalhäusern auf die Bühne zu bringen, ist mittlerweile schon zur VBW-Ostertradition geworden. Bereits vor der Premiere eine komplett ausverkaufte Konzertreihe verzeichnen zu können, macht uns stolz und zeigt, welchen Kultstatus unsere konzertante Fassung dieser weltbekannten Rockoper – dieses Mal in der eindrucksvollen Inszenierung von Alex Balga - genießt. Ich gratuliere allen Beteiligten vor und hinter den Kulissen zur gelungenen Premiere und wünsche dem Publikum ein außergewöhnliches Musicalerlebnis im Raimund Theater.“

VBW-Geschäftsführer Dr. Franz Patay: „Wir freuen uns sehr, dass JESUS CHRIST SUPERSTAR nach wie vor so sensationell angenommen wird und wir schon vor Beginn der Konzertreihe 12.000 Tickets umsetzen konnten. In bewährter und langjähriger Tradition zeigen wir das Stück, das die Menschen auf der ganzen Welt begeistert, heuer zu Ostern im Raimund Theater vor restlos ausverkauftem Haus. Unser wunderbares VBW-Orchester in größtmöglicher Besetzung und unser tolles Ensemble sind ein absolutes Highlight und sorgen beim Publikum für ein Konzerterlebnis der Extraklasse.“

