Tiroler und Südtiroler Wirtschaftslandesräte unterstützen Liftverbindung Sillian-Sexten

Große Entwicklungschancen für die Region – nachhaltiges Planungskonzept und umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen werden begrüßt

Innsbruck (OTS) - Nach der termingerechten Einreichung weiterer Unterlagen für die Liftverbindung Sillian-Sexten können die Verfahren jetzt zügig fortgesetzt werden. Die beiden Wirtschaftslandesräte Mario Gerber und Philipp Achammer sehen in der geplanten Verbindung große Entwicklungschancen für die Region.

„Neuerschließungen sind in Tirol ohnedies nicht mehr vorgesehen. Sinnvolle Zusammenschlüsse können aber auch in Zukunft umgesetzt werden und sollen auch nicht verhindert werden. Für Sillian und den Tourismus in Osttirol überwiegen klar die Vorteile und Wachstumsmöglichkeiten, die sich durch dieses Zusammenrücken bieten“, betont der Tiroler Wirtschaftslandesrat Mario Gerber.

Sein Südtiroler Amtskollege Philipp Achammer ergänzt: „Die Verbindung nach Sillian ist nicht nur ein logischer Lückenschluss, sondern steht auch exemplarisch für die gute und grenzüberschreitende Zusammenarbeit der beiden Landesteile. Es handelt sich hier also auch um ein Leuchtturmprojekt für die Europaregion, das ich klar unterstütze.“

Beide Landesräte begrüßen auch die nachhaltige Planung mit umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen vor Ort sowie einem modernen Mobilitätskonzept: „Insofern steht dieses Projekt auch für den neuen und gemeinsamen Weg, den wir im Tourismus gehen wollen.“

