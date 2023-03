Chaos um die ÖH-Wahl

Uns wurde von der Bundes-ÖH versichert, dass die Entwicklung des EWAS perfekt laufe und das System wie geplant funktioniert. Dass gestern keine brauchbaren Verzeichnisse übermittelt wurden und es dabei sogar zu Datenschutzverletzungen gekommen ist, schockiert uns als AktionsGemeinschaft genau so, wie die Wahlkommissionen im ganzen Land mit denen wir in engem Austausch stehen", so Muhammed Durmaz, Spitzenkandidat und Bundesobmann der AktionsGemeinschaft.

